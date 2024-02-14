Воно не з фільму: Дженніфер Лопес нарешті розповіла про свою весільну сукню

Зірка відповіла, чи носила вона раніше своє весільне вбрання.

2022 року суперзірка Дженніфер Лопес вийшла заміж за актора та режисера Бена Аффлека. Їхнє весілля відбулося через двадцять років після першого роману, у маленькій каплиці у Лас-Вегасі.

Актори для цього дня винайняли рожевий кабріолет і запросили лише рідних.

Однією із суконь, яку носила Лопес, було досить скромне текстуроване вбрання з флористичним жакардовим малюнком.

Дженіфер Лопес / Фото: Instagram Chris Appleton

Сукня була швидше за все, вінтажною і від бренду Alexander McQueen.

Сукня Дженніфер Лопес

Коли зображення сукні з'явилося в Інтернеті, шанувальники артистки припустили, що це вбрання із фільму 2004 року "Дівчина з Джерсі", в якому Лопес зіграла разом з Аффлеком. У сукні вона знімалася для плаката фільму.

Хоча пізніше модні детективи з'ясували, що це не так і насправді сукня — це вбрання Barneys New York. Воно коротке і має краплеподібний виріз на декольте.

Сукня Дженніфер Лопес у фільмі

Сама ж Дженніфер прокоментувала це тільки зараз і розповіла в інтерв'ю Variety, що її весільне вбрання справді не з'являлося в жодному з фільмів. Просто це сукня, яке в той момент у неї була і вона її вирішила одягнути.

"Ні, це неправда", — сказала 54-річна артистка. "Я б хотіла, щоб це була вона. Мені б хотілося, щоб у мене була ця сукня. У мене немає цієї сукні. Ні, це була інша сукня, яка у мене була".

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