Вони близнючки: супермодель Жизель Бундхен показала фото зі своєю сестрою
Бразилійка відвідала світський захід у Сан-Паулу.
45-річна бразильська супермодель Жизель Бундхен зробила рідкісний вихід у світ. Вона стала гостею вечірнього заходу, який організував ювелірний бренд Vivara в Сан-Паулу, Бразилія. Для такої нагоди модель вибрала гарний образ: вона одягла золоту в’язану сукню, яка ефектно підкреслила її струнку фігуру.
Свій образ Жизель доповнила босоніжками, темним клатчем і золотими аксесуарами. Волосся вона уклала на один бік, а макіяж зробила в теплих відтінках.
Компанію на заході їй склала сестра-близнючка Патрісія. Бундхен показала у своєму Instagram декілька спільних з нею фото.
Зазначимо, Патрісія не модель, хоча в юності теж брала участь у модельних кастингах, а працює менеджером і прес-агентом сестри. Жизель часто говорить, що сестра — її найкраща подруга і душевна опора: «Ми разом пройшли все — від сільської школи до Нью-Йорка. Без неї я б не впоралася». У дитинстві їх часто плутали, проте з віком вони стали більш несхожими зовні.
Раніше, нагадаємо, стало відомо, що Жизель Бундхен вийшла заміж за батька своєї третьої дитини — тренера з джиу-джитсу.