ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
85
Час на прочитання
1 хв

Вони близнючки: супермодель Жизель Бундхен показала фото зі своєю сестрою

Бразилійка відвідала світський захід у Сан-Паулу.

Автор публікації
Юлія Кудринська
Жизель Бундхен

Жизель Бундхен / © Жизель Бундхен/Instagram

45-річна бразильська супермодель Жизель Бундхен зробила рідкісний вихід у світ. Вона стала гостею вечірнього заходу, який організував ювелірний бренд Vivara в Сан-Паулу, Бразилія. Для такої нагоди модель вибрала гарний образ: вона одягла золоту в’язану сукню, яка ефектно підкреслила її струнку фігуру.

/ © Жизель Бундхен/Instagram

© Жизель Бундхен/Instagram

Свій образ Жизель доповнила босоніжками, темним клатчем і золотими аксесуарами. Волосся вона уклала на один бік, а макіяж зробила в теплих відтінках.

/ © Жизель Бундхен/Instagram

© Жизель Бундхен/Instagram

Компанію на заході їй склала сестра-близнючка Патрісія. Бундхен показала у своєму Instagram декілька спільних з нею фото.

Жизель Бундхен із сестрою Патрісією / © Жизель Бундхен/Instagram

Жизель Бундхен із сестрою Патрісією / © Жизель Бундхен/Instagram

Жизель Бундхен із сестрою Патрісією / © Жизель Бундхен/Instagram

Жизель Бундхен із сестрою Патрісією / © Жизель Бундхен/Instagram

Зазначимо, Патрісія не модель, хоча в юності теж брала участь у модельних кастингах, а працює менеджером і прес-агентом сестри. Жизель часто говорить, що сестра — її найкраща подруга і душевна опора: «Ми разом пройшли все — від сільської школи до Нью-Йорка. Без неї я б не впоралася». У дитинстві їх часто плутали, проте з віком вони стали більш несхожими зовні.

Раніше, нагадаємо, стало відомо, що Жизель Бундхен вийшла заміж за батька своєї третьої дитини — тренера з джиу-джитсу.

Жизель Бундхен: найбільш високооплачувана модель у світі (10 фото)

Жизель Бундхен / © Associated Press

Жизель Бундхен / © Associated Press

Жизель Бундхен / © Associated Press

Жизель Бундхен / © Associated Press

Жизель Бундхен / © Associated Press

Жизель Бундхен / © Associated Press

Жизель Бундхен / © Associated Press

Жизель Бундхен / © Associated Press

Жизель Бундхен / © Associated Press

Жизель Бундхен / © Associated Press

Жизель Бундхен / © Associated Press

Жизель Бундхен / © Associated Press

Жизель Бундхен / © Associated Press

Жизель Бундхен / © Associated Press

Жизель Бундхен / © Associated Press

Жизель Бундхен / © Associated Press

Жизель Бундхен / © Associated Press

Жизель Бундхен / © Associated Press

Жизель Бундхен / © Getty Images

Жизель Бундхен / © Getty Images

Дата публікації
Кількість переглядів
85
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie