Вони були обидві прекрасні: Дакоту Джонсон підтримала на заході мама-суперзірка

Дакота Джонсон / © Associated Press

Зірка з’явилася перед фотографами в сукні без бретелей, що елегантно повторювала лінії тіла. Це було вбрання відтінку металік від бренду Gucci, обличчям якого вона є.

Над стилем акторки працювала стилістка Кейт Янг, яка відома своєю співпрацею з багатьма зірками, і запропонувала доповнити сукню прикрасами від Roberto Coin, а також лаконічним макіяжем і зачіскою з розпущеним волоссям. Такі прості акценти підкреслювали естетику всього образу, завдяки чому Дакота мала дуже елегантний вигляд.

Дакота Джонсон / © Associated Press

Прийшла підтримати Дакоту її мати — 68-річна Мелані Гріффіт, американська акторка кіно і телебачення, лауреатка премії «Золотий глобус», а також номінантка на «Оскар» і «Еммі». Мелані одягла на захід елегантний костюм молочного відтінку у світлу тонку смужку.

Дакота Джонсон і Мелані Гріффіт / © Getty Images

Після прем’єри відбулася вечірка, на якій Дакота з’явилася в смарагдовій сукні від Gucci з колекції осінь-зима 2025.

Дакота Джонсон / © Getty Images