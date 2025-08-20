- Дата публікації
Категорія
- Шоу-бізнес
165
1 хв
Вони були обидві прекрасні: Дакоту Джонсон підтримала на заході мама-суперзірка
На світовій прем’єрі фільму «Нескромні», яка відбулася в Лос-Анджелесі, Дакота Джонсон вкотре продемонструвала вбрання від улюбленого бренду.
Зірка з’явилася перед фотографами в сукні без бретелей, що елегантно повторювала лінії тіла. Це було вбрання відтінку металік від бренду Gucci, обличчям якого вона є.
Над стилем акторки працювала стилістка Кейт Янг, яка відома своєю співпрацею з багатьма зірками, і запропонувала доповнити сукню прикрасами від Roberto Coin, а також лаконічним макіяжем і зачіскою з розпущеним волоссям. Такі прості акценти підкреслювали естетику всього образу, завдяки чому Дакота мала дуже елегантний вигляд.
Прийшла підтримати Дакоту її мати — 68-річна Мелані Гріффіт, американська акторка кіно і телебачення, лауреатка премії «Золотий глобус», а також номінантка на «Оскар» і «Еммі». Мелані одягла на захід елегантний костюм молочного відтінку у світлу тонку смужку.
Після прем’єри відбулася вечірка, на якій Дакота з’явилася в смарагдовій сукні від Gucci з колекції осінь-зима 2025.