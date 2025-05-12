Ніна Добрев / © Getty Images

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36-річна канадська акторка болгарського походження Ніна Добрев, широко відома всім за серіалом «Щоденники вампіра», теж приєдналася до святкування Дня матері в Мережі та опублікувала своє дитяче фото, на якому вона знята зі своєю мамою — Міхаелою, художницею.

Ніна Добрев з мамою Міхаелою / instagram.com/nina

Шанувальники акторки дуже здивувалися, адже спочатку подумали, що ліворуч на фото знята сама Ніна. Однак вона на фото — праворуч, у білій сукні та з пляшечкою в руках. У коментарі під знімком підписники написали, що Ніна зараз та її мама дуже схожі, «двійники».

Ніна Добрев / © Associated Press

До речі, Ніна Добрев народилася в Болгарії, в місті Софія, проте коли їй було 2 роки, сім’я емігрувала до Канади, до Торонто, де акторка й виросла. 2006-го відбувся її дебют на ТБ — вона знялася в канадському підлітковому серіалі. Однак проривом у кар’єрі Ніни Добрев став серіал «Щоденники вампіра», де вона зіграла двох головних героїнь — Олену Гілберт та її зловісного двійника Кетрін Пірс. Серіал став одним з найпопулярніших молодіжних фентезі, виходив від 2009-го до 2017 року, було випущено 8 сезонів. Під час зніманнь між Ніно та актором Єном Сомерголдером розпочалися романтичні стосунки, які тривали кілька років.

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Раніше, нагадаємо, Ніна Добрев сходила на «Формулу-1» у мінісукні та екстравагантних хутряних чоботях.