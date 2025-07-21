Вони копія батька-суперзірки: Джейсон Момоа прийшов на прем'єру серіалу зі своїми дітьми

Джейсон Момоа та його діти / © Getty Images

Реклама

Джейсон Момоа — зірка серіалу «Гра престолів» — відвідав світову прем’єру серіалу Chief of War, який йтиме на Apple TV+. Захід відбувся на Гаваях — рідному штаті Момоа.

Оскільки актор зіграв у цьому шоу, то підтримати його прийшли його діти — Лола Айолані та Накоа-Вулф. Вони позували зі своїм батьком поруч і були дуже схожі на нього. Лола та Вулф одягнулися в однаковому стилі і як Джейсон, і доповнили свої образи атрибутами, які є відсиланням до тематики серіалу — прикрасою з кісток та накидками з пір’я. Такі прикраси колись носив вождь та воїн, який жив на Гаваях і якого в серіалі якраз і зіграв Момоа.

Джейсон Момоа та його діти / © Getty Images

Діти актора народилися у шлюбі з Лізою Боне, з якою він був одружений від 2005 до 2022 року. Зараз Джейсон у стосунках з акторкою Адрією Архоною, яка також прийшла підтримати бойфренда на прем’єрі і одягла довгу сукню теракотового кольору від бренду Elie Saab.

Реклама

Адріа Архона і Джейсон Момоа / © Getty Images