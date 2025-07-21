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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
744
Час на прочитання
1 хв

Вони копія батька-суперзірки: Джейсон Момоа прийшов на прем'єру серіалу зі своїми дітьми

Він рідко виходить на публіку з дітьми, тому цей сімейний вихід був таким особливим.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Джейсон Момоа та його діти

Джейсон Момоа та його діти / © Getty Images

Джейсон Момоа — зірка серіалу «Гра престолів» — відвідав світову прем’єру серіалу Chief of War, який йтиме на Apple TV+. Захід відбувся на Гаваях — рідному штаті Момоа.

Оскільки актор зіграв у цьому шоу, то підтримати його прийшли його діти — Лола Айолані та Накоа-Вулф. Вони позували зі своїм батьком поруч і були дуже схожі на нього. Лола та Вулф одягнулися в однаковому стилі і як Джейсон, і доповнили свої образи атрибутами, які є відсиланням до тематики серіалу — прикрасою з кісток та накидками з пір’я. Такі прикраси колись носив вождь та воїн, який жив на Гаваях і якого в серіалі якраз і зіграв Момоа.

Джейсон Момоа та його діти / © Getty Images

Джейсон Момоа та його діти / © Getty Images

Діти актора народилися у шлюбі з Лізою Боне, з якою він був одружений від 2005 до 2022 року. Зараз Джейсон у стосунках з акторкою Адрією Архоною, яка також прийшла підтримати бойфренда на прем’єрі і одягла довгу сукню теракотового кольору від бренду Elie Saab.

Адріа Архона і Джейсон Момоа / © Getty Images

Адріа Архона і Джейсон Момоа / © Getty Images

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Дата публікації
Кількість переглядів
744
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