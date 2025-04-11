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- Шоу-бізнес
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Вони повернулися: Селену Гомес помітили з колегами на зніманнях серіалу "Вбивства в одній будівлі"
У Нью-Йорку стартували знімання четвертого довгоочікуваного сезону комедійного детективу "Вбивства в одній будівлі" від Hulu.
Деякі сцени серіалу знімаються на вулиці, тому головні актори Селена Гомес, Стів Мартін і Мартін Шорт часто потрапляють під приціл папараці. 10 квітня зірок помітили у Нью-Йорку.
Акторка, співачка і за сумісництвом ще й підприємиця одягла коричневу мініспідницю, сорочку з жакетом, а також пальто. Доповнювали образ Селени чоботи коричневого відтінку з тисненням.
У кадр потрапили й колеги Селени — Мартін Шорт і Стів Мартін, які були дуже стильно одягнені, адже костюмери підібрали для них елегантні пальта й сорочки. Стів Мартін навіть мав капелюх.
Серіал «Вбивства в одній будівлі» отримав багато позитивних відгуків, тому в ньому з кожним новим сезоном з’являється все більше відомих акторів. У третьому сезоні, наприклад, ми побачили оскароносну акторку Меріл Стріп, а ось у четвертому сезоні нам обіцяють Рене Зеллвеґер.