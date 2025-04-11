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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
108
Час на прочитання
1 хв

Вони повернулися: Селену Гомес помітили з колегами на зніманнях серіалу "Вбивства в одній будівлі"

У Нью-Йорку стартували знімання четвертого довгоочікуваного сезону комедійного детективу "Вбивства в одній будівлі" від Hulu.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Селена Гомес, Стів Мартін і Мартін Шорт

Селена Гомес, Стів Мартін і Мартін Шорт / © Getty Images

Деякі сцени серіалу знімаються на вулиці, тому головні актори Селена Гомес, Стів Мартін і Мартін Шорт часто потрапляють під приціл папараці. 10 квітня зірок помітили у Нью-Йорку.

Акторка, співачка і за сумісництвом ще й підприємиця одягла коричневу мініспідницю, сорочку з жакетом, а також пальто. Доповнювали образ Селени чоботи коричневого відтінку з тисненням.

Селена Гомес, Стів Мартін і Мартін Шорт / © Getty Images

Селена Гомес, Стів Мартін і Мартін Шорт / © Getty Images

У кадр потрапили й колеги Селени — Мартін Шорт і Стів Мартін, які були дуже стильно одягнені, адже костюмери підібрали для них елегантні пальта й сорочки. Стів Мартін навіть мав капелюх.

Серіал «Вбивства в одній будівлі» отримав багато позитивних відгуків, тому в ньому з кожним новим сезоном з’являється все більше відомих акторів. У третьому сезоні, наприклад, ми побачили оскароносну акторку Меріл Стріп, а ось у четвертому сезоні нам обіцяють Рене Зеллвеґер.

Селена Гомес / © Getty Images

Селена Гомес / © Getty Images

Селена Гомес / © Getty Images

Селена Гомес / © Getty Images

Селена Гомес / © Getty Images

Селена Гомес / © Getty Images

Селена Гомес / © Getty Images

Селена Гомес / © Getty Images

Селена Гомес / © Getty Images

Селена Гомес / © Getty Images

Стів Мартін / © Getty Images

Стів Мартін / © Getty Images

Селена Гомес / © Getty Images

Селена Гомес / © Getty Images

Селена Гомес и Мартин Шорт / © Getty Images

Селена Гомес и Мартин Шорт / © Getty Images

Съемки сериала / © Getty Images

Съемки сериала / © Getty Images

Съемки сериала / © Getty Images

Съемки сериала / © Getty Images

Съемки сериала / © Getty Images

Съемки сериала / © Getty Images

Съемки сериала / © Getty Images

Съемки сериала / © Getty Images

Селена Гомес / © Getty Images

Селена Гомес / © Getty Images

Мартин Шорт / © Getty Images

Мартин Шорт / © Getty Images

Стив Мартин / © Getty Images

Стив Мартин / © Getty Images

Селена Гомес / © Getty Images

Селена Гомес / © Getty Images

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Дата публікації
Кількість переглядів
108
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