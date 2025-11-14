Вони ще всі разом: культовий німецький гурт Tokio Hotel вийшов у світ, але фурор викликав соліст

Tokio Hotel / © Getty Images

Tokio Hotel — знаковий німецький гурт, заснований братами-близнюками Біллом і Томом Каулітцамі ще 2001 року, але окрім них у складі також басист Георг Лістінг і барабанник Густав Шефер.

Колектив був дуже популярний на світовій музичній арені, вони виступали на величезних концертних майданчиках, а також зняли безліч кліпів і записували саундтреки до фільмів. 13 листопада Tokio Hotel у повному складі з’явилися на церемонії вручення нагороди «Бембі» в Мюнхені та вийшли на червону доріжку. Колектив усе ще разом, і все ще вміє дивувати.

Tokio Hotel / © Getty Images

Однак найбільшу увагу привернув соліст гурту — 36-річний Білл Каулітц. Він вийшов на червону доріжку в комплекті від бренду Rick Owens зі шкіри, який доповнив пишною зачіскою і безліччю прикрас.

Також захід відвідала Гайді Клум — німецька супермодель і дружина Тома Каулітца. Вона отримала на церемонії нагороду в категорії «Розваги» — журі високо відзначило її прихильність принципам розмаїття та інклюзивності. За словами організації, супермодель «показує, що успіх і людяність не є взаємовиключними поняттями».