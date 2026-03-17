Вони схожі: донька-модель Ніколь Кідман показала фото з молодшою сестрою

Сандей Роуз Кідман-Урбан

Старша донька акторки Ніколь Кідман і музиканта Кіта Урбана — 17-річна Сандей Роуз Кідман-Урбан — показала у своєму Instagram серію фото, зроблених під час Паризького тижня моди, що пройшов, у рамках якого вона виходила на подіум на показах. На одному зі знімків дівчина позувала зі своєю відомою мамою і молодшою сестрою — 15-річною Фейт Маргарет.

Доньки Ніколь Кідман дуже схожі.

Сандей Роуз і Фейт Маргарет, фото: instagram.com/sundayrose

Сандей позує в білому топі і з сумкою Chanel на плечі, а Фейт — у молочному жакеті з червоно-чорними вставками.

Зазначимо, восени 2024-го Сандей Роуз дебютувала на подіумі — вона взяла участь у показі Модного дому Miu Miu. Їй було 16 років, і це одразу спричинило резонанс у фешн-світі. Цікаво, що дівчина зазначила, що змогла розпочати свою модельну кар’єру лише після того, як їй виповнилося 16 років — до цього часу батьки не дозволяли їй працювати.

Ніколь Кідман із доньками / © Associated Press

Раніше, нагадаємо, Фейт Маргарет разом із мамою Ніколь з’явилися в рекламній кампанії Clé de Peau Beauté. Дівчинка з’явилася у відео лише на кілька секунд, але це був дуже ніжний момент.