ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
67
Час на прочитання
1 хв

Вони схожі: донька-модель Ніколь Кідман показала фото з молодшою сестрою

У відомої актриси четверо дітей: двоє прийомних від шлюбу з Томом Крузом і двоє біологічних від Кіта Урбана.

Автор публікації
Юлія Кудринська
Сандей Роуз Кідман-Урбан

Старша донька акторки Ніколь Кідман і музиканта Кіта Урбана — 17-річна Сандей Роуз Кідман-Урбан — показала у своєму Instagram серію фото, зроблених під час Паризького тижня моди, що пройшов, у рамках якого вона виходила на подіум на показах. На одному зі знімків дівчина позувала зі своєю відомою мамою і молодшою сестрою — 15-річною Фейт Маргарет.

(щоб побачити фото, гортайте вправо)

Доньки Ніколь Кідман дуже схожі.

Сандей Роуз і Фейт Маргарет, фото: instagram.com/sundayrose

Сандей позує в білому топі і з сумкою Chanel на плечі, а Фейт — у молочному жакеті з червоно-чорними вставками.

Зазначимо, восени 2024-го Сандей Роуз дебютувала на подіумі — вона взяла участь у показі Модного дому Miu Miu. Їй було 16 років, і це одразу спричинило резонанс у фешн-світі. Цікаво, що дівчина зазначила, що змогла розпочати свою модельну кар’єру лише після того, як їй виповнилося 16 років — до цього часу батьки не дозволяли їй працювати.

Ніколь Кідман із доньками / © Associated Press

Раніше, нагадаємо, Фейт Маргарет разом із мамою Ніколь з’явилися в рекламній кампанії Clé de Peau Beauté. Дівчинка з’явилася у відео лише на кілька секунд, але це був дуже ніжний момент.

Дата публікації
Кількість переглядів
67
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie