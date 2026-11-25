Джессіка Альба, фото: instagram.com/jessicaalba

Реклама

45-річна голлівудська акторка Джессіка Альба, широко відома всім за фільмами «Фантастична четвірка» та «Місто гріхів», поділилася милим сімейним знімком зі своєю донькою Гейвен. Шанувальники звернули увагу на те, наскільки 15-річна дівчина схожа на свою знамениту маму.

На чорно-білій фотографії мати й донька позують поруч одна з одною й посміхаються в камеру. У них схожі посмішки, довге волосся з прямим проділом та виразні риси обличчя.

Реклама

Джессіка Альба з дочкою Гейвен, фото: instagram.com/jessicaalba

Гейвен зазнімкована в леопардовій шубі, а її мама — в об’ємному светрі з високим коміром та пальті. Свій образ акторка доповнила великими окулярами-авіаторами та сережками-кільцями.

Реклама

Схоже, мама й донька мають не лише зовнішню схожість, а й спільний інтерес до моди. Раніше Альба розповідала, що Гейвен допомогла їй підібрати вбрання для вечірки в стилі 2000-х, яку організувала Періс Гілтон. Тоді акторка позичила у доньки топ із зірковим принтом, коричневу мініспідницю та високі чоботи.

Нагадаємо, Джессіка Альба виховує трьох дітей від колишнього чоловіка, продюсера Кеша Воррена. Окрім Гейвен у них є 18-річна донька Онор та восьмирічний син Гейс.

Раніше акторка показувала, як допомогла старшій дочці облаштувати кімнату в гуртожитку.

Новини партнерів