Вони схожі: Гайді Клум показала фото зі своєю 81-річною мамою

Нещодавно 52-річна німецька супермодель і суддя шоу America’s Got Talent — Гайді Клум - отримала в Німеччині престижну премію «Бембі» в категорії «Розваги» — журі високо відзначило її прихильність принципам розмаїття та інклюзивності. За словами організації, супермодель «показує, що успіх і людяність не є взаємовиключними поняттями».

На заході вона з’явилася в чорній сукні від Elie Saab з колекції осінь-зима 2025 Haute Couture, яка не тільки була виконана з фактурної тканини, а й прикрашена аплікаціями у вигляді рожевих квітів.

Підтримати її прийшла мама — 81-річна Ерна Клум. Вона одягла чорний блискучий штанний костюм, який доповнила маленькою чорною сумочкою і великою підвіскою на шиї.

У своєму Instagram Гайді показала фото з мамою і нагородою у вигляді оленя. І мама, і донька мають приголомшливий вигляд.

Раніше, нагадаємо, Гайді Клум розкрила секрет своєї сяючої шкіри. Відома модель розповіла про любов до простої, але корисної страви.