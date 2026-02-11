Вони схожі: який вигляд має 21-річна донька супермоделі Клаудії Шиффер

Донька Клаудії Шиффер - Клементина

55-річна німецька супермодель і зірка 90-х — Клаудія Шиффер — мама трьох дітей: сина Каспара, якому нещодавно виповнилося 23 роки, і доньок Клементини та Козими. Їхній батько — британський продюсер і кінорежисер Меттью Вон.

Старша донька зірки Клементина вирішила піти стопами мами і теж стати моделлю. Вона вже будує свою модельну кар’єру і навіть з’являлася на сторінках британського Vogue.

На нових фото в її Instagram вона зображена у светрі з принтом, джинсах і з сумкою Balenciaga.

Донька Клаудії Шиффер — Клементина

Клементина дуже схожа на свою зіркову маму.

