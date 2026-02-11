- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 441
- Час на прочитання
- 1 хв
Вони схожі: який вигляд має 21-річна донька супермоделі Клаудії Шиффер
Дівчина сходила з подругою в кафе і показала фото в Мережі.
55-річна німецька супермодель і зірка 90-х — Клаудія Шиффер — мама трьох дітей: сина Каспара, якому нещодавно виповнилося 23 роки, і доньок Клементини та Козими. Їхній батько — британський продюсер і кінорежисер Меттью Вон.
Старша донька зірки Клементина вирішила піти стопами мами і теж стати моделлю. Вона вже будує свою модельну кар’єру і навіть з’являлася на сторінках британського Vogue.
На нових фото в її Instagram вона зображена у светрі з принтом, джинсах і з сумкою Balenciaga.
Клементина дуже схожа на свою зіркову маму.
Раніше, нагадаємо, супермодель Клаудія Шиффер позувала зі своїм котом, який уже навіть знявся у фільмі і став зіркою.