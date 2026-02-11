ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
441
Час на прочитання
1 хв

Вони схожі: який вигляд має 21-річна донька супермоделі Клаудії Шиффер

Дівчина сходила з подругою в кафе і показала фото в Мережі.

Автор публікації
Юлія Кудринська
Дочка Клаудії Шиффер - Клементина

Донька Клаудії Шиффер - Клементина

55-річна німецька супермодель і зірка 90-х — Клаудія Шиффер — мама трьох дітей: сина Каспара, якому нещодавно виповнилося 23 роки, і доньок Клементини та Козими. Їхній батько — британський продюсер і кінорежисер Меттью Вон.

Старша донька зірки Клементина вирішила піти стопами мами і теж стати моделлю. Вона вже будує свою модельну кар’єру і навіть з’являлася на сторінках британського Vogue.

На нових фото в її Instagram вона зображена у светрі з принтом, джинсах і з сумкою Balenciaga.

Донька Клаудії Шиффер — Клементина

Донька Клаудії Шиффер — Клементина

Донька Клаудії Шиффер — Клементина

Донька Клаудії Шиффер — Клементина

Клементина дуже схожа на свою зіркову маму.

Раніше, нагадаємо, супермодель Клаудія Шиффер позувала зі своїм котом, який уже навіть знявся у фільмі і став зіркою.

Дата публікації
Кількість переглядів
441
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie