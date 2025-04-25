Вони схожі: Сінді Кроуфорд показала свою 79-річну маму

Сінді Кроуфорд / © Instagram Сінді Кроуфорд

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59-річна американська зірка та одна із супермоделей 90-х — Сінді Кроуфорд — поділилася у Instagram фотографією, знятою після сімейного обіду. На знімку вона позує зі своєю мамою, чоловіком Ренді Гербером та вітчимом.

© Instagram Сінді Кроуфорд

«Швидкий візит до мами та Чарлі», — так підписала фото Сінді.

Мамі Кроуфорд — Дженніфер Сью — 79 років. Чарльз А. Маки — її третій чоловік. Незважаючи на всесвітню популярність своєї доньки, вона веде відносно скромне життя і бере активну участь у житті своїх дітей та онуків. Модель неодноразово в інтерв’ю висловлювала подяку своїй матері за підтримку та мудрі поради, а також стверджувала, що вона завжди була для неї прикладом природної краси та сили характеру. І навіть ділилася словами мами: «Обличчя, яке у тебе в 25 років — це обличчя, яке дав тобі бог, а обличчя після 50 — яке ти заслужила».

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У коментарях під фото шанувальники Сінді написали, що вони з мамою схожі. «У вас із мамою однакові посмішки», — написала під публікацією модель Гелена Крістенсен, ще одна супермодель 90-х.

Раніше, нагадаємо, Сінді Кроуфорд в асиметричній сукні з розрізом продемонструвала стрункі ноги. Вона разом із чоловіком Ренді Гербером і донькою Каєю Гербер відвідала в театрі Winter Garden у Нью-Йорку прем’єру бродвейського мюзиклу «На добраніч і удачі» — сценічної адаптації фільму 2005 року з Джорджем Клуні, який розповідає про викриття журналіста CBS Едварда Р. Марроу Маккарті, також написаний Клуні у співавторстві.

© Associated Press

Сінді Кроуфорд / © Getty Images Кайя Гербер і Сінді Кроуфорд / © Associated Press Кайя Гербер і Сінді Кроуфорд / © Getty Images Сінді Кроуфорд та Ренді Гербер / © Associated Press © Associated Press Сінді Кроуфорд / © Getty Images Сінді Кроуфорд / © Getty Images Сінді Кроуфорд / © Associated Press Сінді Кроуфорд / © Getty Images Кайя Гербер і Сінді Кроуфорд / © Getty Images Сінді Кроуфорд / © Instagram Сінді Кроуфорд Сінді Кроуфорд / © Associated Press Сінді Кроуфорд та Ренді Гербер / © Associated Press Сінді Кроуфорд / © Associated Press