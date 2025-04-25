ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
185
Час на прочитання
2 хв

Вони схожі: Сінді Кроуфорд показала свою 79-річну маму

Відома модель провела час у родинному колі та поділилася фото із зустрічі в Мережі.

Автор публікації
Юлія Кудринська
Сінді Кроуфорд

Сінді Кроуфорд / © Instagram Сінді Кроуфорд

59-річна американська зірка та одна із супермоделей 90-х — Сінді Кроуфорд — поділилася у Instagram фотографією, знятою після сімейного обіду. На знімку вона позує зі своєю мамою, чоловіком Ренді Гербером та вітчимом.

/ © Instagram Сінді Кроуфорд

© Instagram Сінді Кроуфорд

«Швидкий візит до мами та Чарлі», — так підписала фото Сінді.

Мамі Кроуфорд — Дженніфер Сью — 79 років. Чарльз А. Маки — її третій чоловік. Незважаючи на всесвітню популярність своєї доньки, вона веде відносно скромне життя і бере активну участь у житті своїх дітей та онуків. Модель неодноразово в інтерв’ю висловлювала подяку своїй матері за підтримку та мудрі поради, а також стверджувала, що вона завжди була для неї прикладом природної краси та сили характеру. І навіть ділилася словами мами: «Обличчя, яке у тебе в 25 років — це обличчя, яке дав тобі бог, а обличчя після 50 — яке ти заслужила».

У коментарях під фото шанувальники Сінді написали, що вони з мамою схожі. «У вас із мамою однакові посмішки», — написала під публікацією модель Гелена Крістенсен, ще одна супермодель 90-х.

Раніше, нагадаємо, Сінді Кроуфорд в асиметричній сукні з розрізом продемонструвала стрункі ноги. Вона разом із чоловіком Ренді Гербером і донькою Каєю Гербер відвідала в театрі Winter Garden у Нью-Йорку прем’єру бродвейського мюзиклу «На добраніч і удачі» — сценічної адаптації фільму 2005 року з Джорджем Клуні, який розповідає про викриття журналіста CBS Едварда Р. Марроу Маккарті, також написаний Клуні у співавторстві.

/ © Associated Press

© Associated Press

Сінді Кроуфорд / © Getty Images

Сінді Кроуфорд / © Getty Images

Кайя Гербер і Сінді Кроуфорд / © Associated Press

Кайя Гербер і Сінді Кроуфорд / © Associated Press

Кайя Гербер і Сінді Кроуфорд / © Getty Images

Кайя Гербер і Сінді Кроуфорд / © Getty Images

Сінді Кроуфорд та Ренді Гербер / © Associated Press

Сінді Кроуфорд та Ренді Гербер / © Associated Press

Сінді Кроуфорд / © Associated Press

© Associated Press

Сінді Кроуфорд / © Getty Images

Сінді Кроуфорд / © Getty Images

Сінді Кроуфорд / © Getty Images

Сінді Кроуфорд / © Getty Images

Сінді Кроуфорд / © Associated Press

Сінді Кроуфорд / © Associated Press

Сінді Кроуфорд / © Getty Images

Сінді Кроуфорд / © Getty Images

Кайя Гербер і Сінді Кроуфорд / © Getty Images

Кайя Гербер і Сінді Кроуфорд / © Getty Images

Сінді Кроуфорд / © Instagram Сінді Кроуфорд

Сінді Кроуфорд / © Instagram Сінді Кроуфорд

Сінді Кроуфорд / © Associated Press

Сінді Кроуфорд / © Associated Press

Сінді Кроуфорд та Ренді Гербер / © Associated Press

Сінді Кроуфорд та Ренді Гербер / © Associated Press

Сінді Кроуфорд / © Associated Press

Сінді Кроуфорд / © Associated Press

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
185
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie