Вони схожі: супермодель Гайді Клум показала свою маму

52-річна німецька супермодель і суддя шоу America’s Got Talent — Гайді Клум — опублікувала у своєму Instagram на честь Дня мами серію фото. На них вона зображена зі своєю мамою — 82-річною Ерною Клум.
Фото були зроблені в різні роки життя моделі. На одному зі знімків Гайді — ще зовсім дитина, вона зображена на руках мами.
Також мама й донька позували на фестивалі «Гайді Фест» (HeidiFest) у національних німецьких костюмах.
Зазначимо, що про Ерну Клум відомо небагато, адже вона не веде публічного способу життя. Жінка виросла в Німеччині, працювала перукаркою. З Гайді у неї близькі й теплі стосунки, адже від самого її дитинства та юності вона підтримувала доньку і завжди супроводжувала на кастингах на початку її кар’єри. В інтерв’ю супермодель розповідала, що мама навчала її доглядати за собою, дбати про тіло й стиль. Ерна навчила Гайді бути незалежною та впевненою в собі.