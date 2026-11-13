Вони схожі: Ума Турман з’явилася на публіці разом із 85-річною мамою

Ума Турман із мамою / © Getty Images

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Голлівудська акторка Ума Турман відвідала світський захід у Нью-Йорку разом зі своєю мамою Неною фон Шлебрюгге.

56-річна зірка фільму «Вбити Білла» та її 83-річна мама разом позували фотографам. Нена, яка в молодості працювала моделлю, мала елегантний вигляд і привертала увагу не менше, ніж її знаменита донька. Їхня поява стала одним із найпомітніших сімейних моментів вечора.

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Ума Турман із мамою / © Getty Images

Для заходу Ума обрала елегантний вечірній образ — чорний піджак і білу сорочку, а її мама була в шовковому пальті з вишивкою. Жінки з задоволенням фотографувалися разом.

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Зазначимо, що Нена фон Шлебрюгге народилася у Швеції і в молодості мала успішну кар’єру моделі. Вона працювала в Парижі та Лондоні, співпрацювала з відомими фотографами й дизайнерами, а також з’являлася на сторінках модних видань.

У 1960-х роках Нена познайомилася з американським вченим-буддистом Робертом Турманом, за якого згодом вийшла заміж. У цьому шлюбі народилося четверо дітей, серед яких Ума — старша донька подружжя.

Нена також відома своєю громадською діяльністю. Вона є співзасновницею Tibet House US — організації, створеної з метою збереження тибетської культури та духовної спадщини. Вечір Art of Freedom Gala був присвячений вшануванню людей, які зробили внесок у гуманітарну діяльність і збереження тибетської культури. Нена та її покійний чоловік Роберт Турман отримали нагороди за багаторічну працю та внесок у діяльність організації.

Нагадаємо, раніше Ума Турман продемонструвала стильний осінній образ під час відвідування галереї.

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