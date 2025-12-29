ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
75
Час на прочитання
1 хв

Вони схожі: Вікторія Бекхем показала фото зі своїм батьком і сестрою

Дизайнерка святкувала Різдво в колі своєї великої родини.

Автор публікації
Юлія Кудринська
Вікторія Бекхем

Вікторія Бекхем / © Associated Press

51-річна Вікторія Бекхем — дизайнерка і колишня учасниця британського гурту Spice Girls — відзначала Різдво в колі сім’ї. На святкову вечерю до неї в гості завітали батьки й сестра. У своєму Istagram вона показала фото зі своїм батьком Ентоні Адамсом і молодшою сестрою Луїзою, якій нещодавно виповнилося 49 років.

Вікторія Бекхем із батьком / © Instagram Вікторії Бекхем

Вікторія Бекхем із батьком / © Instagram Вікторії Бекхем

Вікторія Бекхем із сестрою Луїзою / © Instagram Вікторії Бекхем

Вікторія Бекхем із сестрою Луїзою / © Instagram Вікторії Бекхем

Вікторія з Луїзою дуже схожі, і їх часто називають «двійнятами», хоча це не так. Також у сестер є ще брат Крістіан, він не публічна персона, і з ним мало фото в Мережі. У сестер дружні стосунки, вони підтримують одна одну й часто відзначають разом сімейні свята, як-от Різдво і дні народження членів сім’ї.

Нагадаємо, Вікторія Бекхем однією з перших (ще наприкінці листопада) прикрасила ялинку до свят. Дерево вона прикрасила золотими і прозорими кулями, стрічками і білими гірляндами, що світяться. Реакцію свого чоловіка Девіда на прикрашену ялинку вона показала в Мережі і розсмішила цим своїх фоловерів.

Дата публікації
Кількість переглядів
75
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie