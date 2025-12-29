Вони схожі: Вікторія Бекхем показала фото зі своїм батьком і сестрою

Вікторія Бекхем / © Associated Press

51-річна Вікторія Бекхем — дизайнерка і колишня учасниця британського гурту Spice Girls — відзначала Різдво в колі сім’ї. На святкову вечерю до неї в гості завітали батьки й сестра. У своєму Istagram вона показала фото зі своїм батьком Ентоні Адамсом і молодшою сестрою Луїзою, якій нещодавно виповнилося 49 років.

Вікторія Бекхем із батьком / © Instagram Вікторії Бекхем

Вікторія Бекхем із сестрою Луїзою / © Instagram Вікторії Бекхем

Вікторія з Луїзою дуже схожі, і їх часто називають «двійнятами», хоча це не так. Також у сестер є ще брат Крістіан, він не публічна персона, і з ним мало фото в Мережі. У сестер дружні стосунки, вони підтримують одна одну й часто відзначають разом сімейні свята, як-от Різдво і дні народження членів сім’ї.

Нагадаємо, Вікторія Бекхем однією з перших (ще наприкінці листопада) прикрасила ялинку до свят. Дерево вона прикрасила золотими і прозорими кулями, стрічками і білими гірляндами, що світяться. Реакцію свого чоловіка Девіда на прикрашену ялинку вона показала в Мережі і розсмішила цим своїх фоловерів.