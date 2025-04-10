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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
196
Час на прочитання
2 хв

Вони старалися: Тіна Кароль і Євген Янович спробували придумати заголовок у стилі ТСН

У наш час, коли всі намагаються опанувати суміжні спеціальності, співачка Тіна Кароль і Євген Янович вирішили спробувати себе у фешнжурналістиці.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Тіна Кароль і Євген Янович

Тіна Кароль і Євген Янович

Автор і ведучий YouTube-проєкту «20:23» Євген Янович у прямому ефірі програми несподівано зателефонував до мене (попередньо ознайомившись із моєю «творчістю»), щоб запропонувати написати про образ героїні, яка завітала до нього у новому випуску. Нею стала неймовірна Тіна Кароль, про луки якої я люблю писати. Крім того, всім відомо, що саме на ТСН ЛЕДІ можна зробити зважений і експертний аналіз образів зірок.

Спочатку Євген описав образ артистки, а потім вони разом із Тіною почали міркувати над заголовком статті. Пропозицій від них було декілька: «Загадкова Тіна Кароль на 20:23: чи була вона в білизні», «Не свята Тіна Кароль…», «Кароль без верху, Янович без низу: абсолютно голі зірки шоубізнесу взірвали Інтернет».

Євген Янович і Тіна Кароль

Євген Янович і Тіна Кароль

І все ж таки я вирішила написати свій варіант, адже саме мої заголовки регулярно розбурхують уяву Яновича.

Лук Кароль був гарячішим, ніж свіжозварений еспресо. В ефірі співачка з’явилася у спокусливому вбранні із колекції весна-літо 2023 британського бренду Christopher Kane, у якому вона мала просто розкішний вигляд. На ній була чорна мініспідниця, яка ідеально підкреслила її стрункі ноги. Її Тіна скомбінувала з капроновими колготами і чорними гостроносими слінгбеками на шпильках від ZARA.

Тіна Кароль і Євген Янович

Тіна Кароль і Євген Янович

Модель під час показу бренду Christopher Kane / © Getty Images

Модель під час показу бренду Christopher Kane / © Getty Images

Та родзинкою аутфіту Тіни був прозорий пластиковий топ із вузькими чорними вставками на ліфі, який і зробив образ артистки надзвичайно сексуальним.

Лук зірка доповнила стильною зачіскою «Мальтінка» (Мальвінка), макіяжем у ніжних відтінках, бежевим манікюром і лаконічними сережками-кільцями.

Тіна Кароль

Тіна Кароль

В принципі з описом образу Тіни Євген впорався не так вже й погано, хоча співбесіду в ТСН, мабуть, не пройшов би. Тож добре, коли кожен займається своєю справою.

Щоб Жені теж було приємно, згадаю і його образ в ефірі. Ведучий надав перевагу класичному чорному костюму, білій сорочці, краватці з принтом і чорним туфлям. Хоча, за словами, Кароль, у той момент він був без низу.

Тіна Кароль і Євген Янович

Тіна Кароль і Євген Янович

P.S. Дякую Євгену за дотримане слово — отримала обіцяний красивий букет квітів.

/ © Аліна Онопа, ТСН.ua

© Аліна Онопа, ТСН.ua

/ © Аліна Онопа, ТСН.ua

© Аліна Онопа, ТСН.ua

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Дата публікації
Кількість переглядів
196
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