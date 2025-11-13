ТСН у соціальних мережах

Вони такі схожі: легендарна Брук Шилдс відвідала вечірку з 22-річною донькою

Акторка, яка прославилася завдяки екранізації «Блакитної лагуни», з’явилася на заході в Нью-Йорку і з особливою супутницею.

Брук Шилдс

Брук Шилдс із донькою / © Getty Images

Брук Шилдс відвідала світську вечірку бренду Alice + Olivia, присвячену лімітованій капсульній колекції на честь 60-річчя Grateful Dead — одного з найвпливовіших рок-гуртів Америки.

На вечірку акторка прийшла в зеленому вбранні, поєднавши трикотажну водолазку та мініспідницю з ґудзиками. Також Брук доповнила образ довгим зеленим пальтом і чоботами. Гарне волосся зірка вклала в легкі локони і доповнила образ великими золотими сережками.

Брук Шилдс із дочкою Ровен / © Getty Images

Брук Шилдс із дочкою Ровен / © Getty Images

Компанію на заході акторці склала її старша донька Ровен Генчі. 22-річна дівчина обрала для світського виходу чорну шкіряну мінісукню із золотими ґудзиками, доповнивши вбрання золотим клатчем-коробкою та оригінальною прикрасою на шиї.

Ровен часто разом з мамою виходь у світ і навіть носить її вбрання. Якось дівчина одягла червону вечірню сукню матері на свій випускний бал. Брук була дуже щасливою і поділилася фотографією доньки в Instagram.

Роуен Хенчі в червоному платі матері

Роуен Хенчі в червоному платі матері

