Вони такі схожі: легендарна Брук Шилдс відвідала вечірку з 22-річною донькою
Акторка, яка прославилася завдяки екранізації «Блакитної лагуни», з’явилася на заході в Нью-Йорку і з особливою супутницею.
Брук Шилдс відвідала світську вечірку бренду Alice + Olivia, присвячену лімітованій капсульній колекції на честь 60-річчя Grateful Dead — одного з найвпливовіших рок-гуртів Америки.
На вечірку акторка прийшла в зеленому вбранні, поєднавши трикотажну водолазку та мініспідницю з ґудзиками. Також Брук доповнила образ довгим зеленим пальтом і чоботами. Гарне волосся зірка вклала в легкі локони і доповнила образ великими золотими сережками.
Компанію на заході акторці склала її старша донька Ровен Генчі. 22-річна дівчина обрала для світського виходу чорну шкіряну мінісукню із золотими ґудзиками, доповнивши вбрання золотим клатчем-коробкою та оригінальною прикрасою на шиї.
Ровен часто разом з мамою виходь у світ і навіть носить її вбрання. Якось дівчина одягла червону вечірню сукню матері на свій випускний бал. Брук була дуже щасливою і поділилася фотографією доньки в Instagram.