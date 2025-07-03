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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
395
Час на прочитання
2 хв

Вони теж моделі: Розі Гантінгтон-Вайтлі показала своїх молодших брата і сестру

Модель поділилася рідкісними сімейними знімками.

Автор публікації
Юлія Кудринська
Розі Гантінгтон-Вайтлі з братом, сестрою та дочкою

Гантінгтон-Вайтлі з братом, сестрою та дочкою / © Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

38-річна британська супермодель та екс«ангел» Victoria’s Secret — Розі Гантінгтон-Вайтлі — поділилася в Instagram кадрами з важливої сімейної урочистості. Її молодший 35-річний брат Тобі одружився з Ноа Мурсіа. Весілля пройшло в Парижі, і на нього зібралася вся родина топмоделі.

Тобі Гантінгтон-Вайтлі і Ноа Мурсія / © Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

Тобі Гантінгтон-Вайтлі і Ноа Мурсія / © Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

На одному з фото Розі позувала зі своїм братом Тобі та сестрою — 32-річною Флоренс, яка теж модель. А також зі своєю трирічною донькою Ізабеллою Джеймс.

Розі Гантінгтон-Вайтлі з братом, сестрою та дочкою / © Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

Розі Гантінгтон-Вайтлі з братом, сестрою та дочкою / © Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

Для весілля брата Гантінгтон-Вайтлі вибрала розкішне вбрання у відтінку пудрової троянди, що складалося з довгої спідниці та прозорої накидки, пошитої як кейп.

Розі Гантінгтон-Вайтлі з донькою / © Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

Розі Гантінгтон-Вайтлі з донькою / © Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

Розі Гантінгтон-Вайтлі із сестрою / © Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

Розі Гантінгтон-Вайтлі із сестрою / © Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

Також модель показала свою маму Фіону, яка обрала схожий лук, як у доньки, лише блакитного відтінку.

Мама Розі Гантінгтон-Вайтлі — Фіона / © Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

Мама Розі Гантінгтон-Вайтлі — Фіона / © Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

Тобі і Флоренс Гантінгтон-Вайтлі / © Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

Тобі і Флоренс Гантінгтон-Вайтлі / © Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

Зазначимо, Тобі Гантінгтон-Вайтлі — модель та персональний фітнес-тренер, а Флоренс розпочала свою модельну кар’єру відносно нещодавно — коли їй було 28 років, проте вже встигла досягти певних успіхів. Розі завжди дуже тепло відгукується про свою сім’ю і наголошує, що саме близькі люди сформували її характер.

Флоренс Гантінгтон-Вайтлі з племінницею / © Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

Флоренс Гантінгтон-Вайтлі з племінницею / © Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

Раніше, нагадаємо, Розі Гантінгтон-Вайтлі вийшла в світ з бойфрендом Джейсоном Стейтемом.

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Getty Images

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Getty Images

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Associated Press

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Associated Press

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Getty Images

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Getty Images

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Associated Press

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Associated Press

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Getty Images

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Getty Images

Рози Хантингтон-Уайтли / © Getty Images

© Getty Images

Рози Хантингтон-Уайтли / © Getty Images

© Getty Images

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Associated Press

© Associated Press

Джейсон Стейтем та Розі Гантінгтон-Вайтлі_2 / © Associated Press

© Associated Press

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Associated Press

© Associated Press

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Getty Images

© Getty Images

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Getty Images

© Getty Images

Рози Хантингтон-Уайтли_1 / © Associated Press

© Associated Press

Рози Хантингтон-Уайтли / © Getty Images

© Getty Images

Рози Хантингтон-Уайтли / © Getty Images

© Getty Images

Рози Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стейтем / © Getty Images

© Getty Images

Рози Хантингтон-Уайтли / © Getty Images

© Getty Images

Рози Хантингтон-Уайтли / © Getty Images

© Getty Images

Рози Хантингтон-Уайтли / © Getty Images

© Getty Images

Рози Хантингтон-Уайтли / © Getty Images

© Getty Images

Джейсон Стэтхэм и Рози Хантингтон-Уайтли_2 / © Associated Press

© Associated Press

Рози Хантингтон-Уайтли_1 / © Associated Press

© Associated Press

Рози Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стэтхэм / © Getty Images

© Getty Images

Рози Хантингтон-Уайтли / © Getty Images

© Getty Images

Рози Хантингтон-Уайтли / © Getty Images

© Getty Images

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