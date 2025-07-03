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- Шоу-бізнес
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Вони теж моделі: Розі Гантінгтон-Вайтлі показала своїх молодших брата і сестру
Модель поділилася рідкісними сімейними знімками.
38-річна британська супермодель та екс«ангел» Victoria’s Secret — Розі Гантінгтон-Вайтлі — поділилася в Instagram кадрами з важливої сімейної урочистості. Її молодший 35-річний брат Тобі одружився з Ноа Мурсіа. Весілля пройшло в Парижі, і на нього зібралася вся родина топмоделі.
На одному з фото Розі позувала зі своїм братом Тобі та сестрою — 32-річною Флоренс, яка теж модель. А також зі своєю трирічною донькою Ізабеллою Джеймс.
Для весілля брата Гантінгтон-Вайтлі вибрала розкішне вбрання у відтінку пудрової троянди, що складалося з довгої спідниці та прозорої накидки, пошитої як кейп.
Також модель показала свою маму Фіону, яка обрала схожий лук, як у доньки, лише блакитного відтінку.
Зазначимо, Тобі Гантінгтон-Вайтлі — модель та персональний фітнес-тренер, а Флоренс розпочала свою модельну кар’єру відносно нещодавно — коли їй було 28 років, проте вже встигла досягти певних успіхів. Розі завжди дуже тепло відгукується про свою сім’ю і наголошує, що саме близькі люди сформували її характер.
Раніше, нагадаємо, Розі Гантінгтон-Вайтлі вийшла в світ з бойфрендом Джейсоном Стейтемом.