Вони вибирають сукні від Jacquemus: як один фасон об'єднав трьох суперзірок

Памела Андерсон / © Associated Press

Реклама

Приталений і стриманий фасон сукні з безліччю драпування по всій довжині зробили це вбрання гарним вибором для світського заходу. Сукню від Jacquemus для світських появ останнім часом обрали три зірки: Памела Андерсон, Голлі Беррі та Ліндсей Логан. Пропонуємо подивитися, який вигляд сукні мали на кожній із них.

Памела носила сукню від Jacquemus на 78-й церемонії вручення премії Британської академії кіно, більш відомої як BAFTA в Лондоні. Вбрання вона доповнила тоді білими туфлями та прикрасами.

Памела Андерсон / © Associated Press

Голлі Беррі одягла сукню такого ж фасону, але чорного кольору. У цьому лук вона прийшла на вечірку The Trophee Chopard, яка проводилася у межах 78-го міжнародного кінофестивалю у Каннах. Образ вона доповнила прикрасами від Chopard із діамантами та смарагдами.

Реклама

Голлі Беррі / © Associated Press

Сукня Ліндсей Логан відрізнялася, але її дизайн та фасон були практично ідентичними, хоча не мали стільки складок та шлейфу. У такій сукні вона відвідала церемонію вручення премії Big Screen Achievement Awards, яка відбулася у межах фестивалю CinemaCon у Лас-Вегасі.

Ліндсей Логан / © Associated Press