Вони заручені: Генрі Кавілл та його кохана Наталі Віскузо на заході в Лондоні

Генрі Кавілл та Наталії Віскузо / © Getty Images

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42-річний актор Генрі Кавілл, відомий багатьом за серіалом «Відьмак» та фільмом «Супермен», уже кілька років у стосунках із Наталі Віскузо. Пара виховує разом дитину, стать та ім’я якої не розкриває шанувальникам.

13 липня вони вийшли разом у світ — відвідали чотирнадцятий день Вімблдонського тенісного чемпіонату у Всеанглійському клубі тенісу та крокету. Генрі та Наталі позували фотографам обійнявшись.

Генрі Кавілл та Наталії Віскузо / © Getty Images

Обидва були одягнені в речі від Ralph Lauren, оскільки також відвідали захід, який організований і спонсорований цим брендом. Генрі одягнув смугасту сорочку, синій піджак із золотими ґудзиками, краватку та штани молочного кольору. Також його образ доповнювали солом’яний капелюх та стильні шкіряні коричневі туфлі на шнурках. Наталі віддала перевагу зеленій сукні з довгими рукавами. Її вбрання було нижче колін, а носила сукню вона з коричневими туфлями та сумкою з короткою ручкою. Завершували образ Віскузо сонцезахисні окуляри та укладання з легкими локонами.

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Наталі також продемонструвала всім своє лаконічну заручальну каблучку на безіменному пальці. Це була прикраса із золота з великим каменем у центрі. Схоже, що пара заручена.

Каблучка Наталі Віскузо / © Getty Images

Закохані також потішили своєю появою разом на 71-му кінофестивалі в Таорміні. Вони мали елегантний і гламурний вигляд, а Генрі до того ж продемонстрував тоді й нову зачіску — актор відростив волосся, яке, як виявилося, у нього в’ється. Носив він класичний смокінг, білу сорочку та краватку-метелика.