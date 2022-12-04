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Воркували перед публікою: Роберт Паттінсон та С'юкі Вотергаус на показі Dior

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публікації
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Час на прочитання
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Воркували перед публікою: Роберт Паттінсон та С'юкі Вотергаус на показі Dior

Роберт Паттінсон і С'юкі Вотергаус / Фото: Getty Images

Рідкісний вихід Роберта Паттінсона з його дівчиною С'юкі Вотергаус зазнімкували папараці.

Пара, яка зустрічається від 2018 року, відвідала показ чоловічого одягу Dior Fall 2023, який відбувся у місті Гіза, в Єгипті.

Роберт Паттінсон і С'юкі Вотергаус / © Getty Images
Роберт Паттінсон і С'юкі Вотергаус / Фото: Getty Images

30-річна С'юкі одяглася у бежеву напівпрозору сукню-комбінацію, доповнивши її ажурними туфлями-човниками на підборах. У моделі був світлий манікюр, стильне укладання, а на обличчі макіяж з акцентом на очі та яскраво-червоні губи. Матова помада ідеально підкреслювала вечірній образ С'юкі.

36-річний Роберт Паттінсон був у кремовому костюмі та бежевій водолазці, а взутий у чорні туфлі. На доріжці пара позувала в обіймах одне одного, а сидячи в залі, чекаючи показу, мило балакали і трималися за руки.

Роберт Паттінсон і С'юкі Вотергаус / © Getty Images
Роберт Паттінсон і С'юкі Вотергаус / Фото: Getty Images

Нагадаємо, показ Dior також відвідала дочка Кейт Мосс – Ліла Мосс.

Ліла Мосс / © Getty Images
Ліла Мосс / Фото: Getty Images

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Дата публікації
Перегляди
548
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