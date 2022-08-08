Ворожнеча двох головних жінок Брукліна: чому посварилися Вікторія Бекхем та Нікола Пельтц

27-річна модель та акторка Нікола Пельтц поділилася в Мережі емоційними знімками та показала, як змінилася її зовнішність через кілька місяців після весілля з Брукліном Бекхемом.

У ЗМІ з'явилися чутки про те, що у Ніколи не склалися стосунки зі свекрухою Вікторією Бекхем. Вона опублікувала кілька кадрів в Instagram, зокрема і знімок, на якому має засмучений вигляд. У підписі до фото модель написала довгу промову про те, що вона така вдячна за підтримку, яку їй надають підписники.

Бруклін Бекхемов та Нікола Пельтц / Фото: Getty Images

"Іноді мені важко показати свій смуток. Я росла з сімома братами і сестрами і двома дуже сильними батьками, що зробило мене дуже крутою, вони вбили мені в голову, щоб я не дозволяла людям зламати мене або завдати біль моєму серцю. Це змусило мене спорудити таку стіну, щоб захистити себе, особливо у цій галузі. У всіх нас бувають дні, коли люди змушують вас почуватися погано, і це нормально, коли ви ображаєтесь. Я просто подумала, що напишу щось, бо я ніколи не показую тут цей свій бік. Я хотіла показати цей бік себе. Я дуже вас усіх люблю та щиро ціную вашу підтримку. Це так багато означає, коли ви, друзі, добрі на моїй сторінці, я хочу, щоб ви знали, я бачу вас, я чую вас, і це багато для мене означає", - написала Нікола.

Також у сторіз Пельтц написала слова подяки своєму батькові Нельсону.

"Дякую, що завжди підтримуєш мене, я так тебе люблю, тату".

І поділилася селфі, яке зробила у машині.

До того, як модель опублікувала серію загадкових постів, а також показала шанувальникам свою нову зачіску, в ЗМІ обговорювалося, що Нікола не ладнає з Вікторією Бекхем. Мовляв Девід та Вікторія частково організували весілля їхнього сина Брукліна та Ніколою, яке обійшлося в 5 мільйонів фунтів стерлінгів, але, як стало відомо, їх не запросили сісти за головний стіл разом із родиною Ніколи. Натомість їхнє місце посіли батько-мільярдер Ніколи та її мати-модель.

Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц / Фото: Associated Press

Від того часу Нікола та Вікторія не спілкуються одна з одною у соціальних мережах так часто, як раніше це робили до весілля.

Вікторія Бекхем із чоловіком Девідом, старшим сином Брукліном та його нареченою Ніколою Пельтц / Фото: Instagram Вікторії Бекхем

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