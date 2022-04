Воєнний плейліст: 20 найкращих пісень, записаних після початку широкомасштабного вторгнення

Війна принесла нам стільки болю, що це важко навіть осмислити. Свій біль, свою злість, ненависть до ворога та любов до близьких українці виливають у піснях. Так було завжди і ця війна не стала винятком.

Ми зібрали для вас найкращі композиції, створені та записані українськими виконавцями з моменту початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну.

Пісня: яка підірвала соцмережі у перші дні війни. Її автор Тарас Боровок, воєн Збройних Сил України, експерт УКФ. "Байрактар".

Прийшли окупанти до нас в Україну

Форма новенька, воєнні машини

Та трохи поплавився їх інвентар

Байрактар… Байрактар…

Руслан Горовий – український журналіст, автор відомого проекту «Служба розшуку дітей», Заслужений журналіст України, режисер, поет та музикант записав ліричну композицію "Сни весни".

Макс Барських записав композицію "Буде Весна"

Хай буде весна

Поки ми стоїмо до кінця

І нас не зламає війна

Наша віра єднає серця

Україна навіки жива.

Україна це наша земля

Україна єднає серця

Львівський гурт Бетон зробив кавер на London Calling легендарних The Clash, і тепер вони збирають гроші на боротьбу з окупантами за допомогою панк-року по всьому світу. Kyiv Calling – вийшло дуже потужно.

Сильну композицію представив Олег Скрипка "Героям слави".

Ми горді, незламні, б'ємося як леви.

Єднаємось браття, серця наші вогневі.

Із нами весь світ, свята наша справа.

Слава Україні! Героям Слава!

Кажи слова! Слава Україні!

Героям Слава! Кажи без страху!

Російський корабель

The HARDKISS назвали пісню «Як ти?», на думку Юлії Саніної, ця фраза стала в Україні синонімом «я люблю тебе».

Оля Полякова записала зворушливу колискову «Коліскова Мелодія України».

Український шоумен JULIK записав патріотичну композицію "Зозуля".

На березі зозуля кувала,

Ой тая зозуля березі сказала:

Ой не плач ти, березенько, за нашу країну

Переможем, відбудуєм нашу Батьківщину.

На березі пташка заспівала,

Наша рідна Україна москаля прогнала!

Композиція "Далі ми самі" була написана Сергієм Бабкіним у березні 2022 року у місті Дніпро, куди він разом із сім'єю був змушений евакуюватися з Харкова.

Над піснею також працювали один із найкращих в Україні духових музикантів Сергій Сидоренко та мультиінструменталіст Олександр Шульга. Автором відео виступив молодий режисер Павло Зеленов.

Ірина Федишин присвятила композицію "Розстріляна весна" трагедії в Бучі.

Здригнувся світ

Це біль пекуча

Мов на хресті

Розп‘ята Буча

Немає сонця

Тільки ночі

Нема життя-

Закриті очі

Нема весни Її спалили

Ні це не сни

Їх взяли й вбили

Наталя Фаліон (Лісапетний батальйон) та її "Зібрались бабоньки".

Зібрались бабоньки в неділю на зорі

Бо нашу землю топчуть руські упирі

Ой, баби, бабоньки, в нас доля не проста

Бо вже палають наші села і міста

Позитив записав запальний реп "Боже, яке кончене!"

Христина Соловій переспіла італійську народну пісню Bella Ciao.

Одного ранку, ще й на світанку

Земля здригнулась і враз закипіла наша кров

Ракети з неба, колони танків

І заревів старий Дніпро

Наталя Могилевська записала пісню "Ми будем стояти".

Композиція MONATIK називається "Молчание - синоним лжи".

Аанна Добриднєва презентувала чуттєву пісню "Дитство", яку присвятила українським дітям, які втратили у цій війні дитинство.

Тільки де ж тепер зустрітись

Дороги не знайти у дитинство

Я дівчатам по сусідству відправила листи

У дитинство

У дитинство

KAZKA випустила пісню "I am not ok"

"Ми не "окей". Щодня ми дивимося в очі страху та продовжуємо боротьбу за мирне небо над рідною Україною на всіх фронтах! Мільйони українців перебувають у постійній небезпеці. Українські міста руйнують, ворог забирає безневинні життя та культурну спадщину України." – написали музиканти.

Патріотичну пісню "Непереможна Україна" заспівали Ірина Білик, Катерина Бужинська, Павло Зібров, Оксана Пекун, Ольга Сумська, Віталій Борисюк, Іво Бобул, Гарік Кричевський, Дмитро та Назарій Яремчуки, Віктор Павлік та інші.

Обірвані сни,

Палають міста І плаче червона калина.

Та Бог всім віддасть

За кожне життя,

За скроплену кров’ю стежину.

TamerlanAlena х Andi Vax презентували пісню про війну в Україні, а також мотивуюче відео до неї.

Чому так гiрко плачеш?

Я знаю не пробачиш образи всi, що на душі

Незламна і смілива

Міцна і норовлива

Моя земля - моя Украïна

Та коли сходить сонце

Пліч-о-пліч станемо разом

До тебе, моя люба, де б не була я повертаюсь знов!

Леся Нікітюк переспіла легендарний хіт "Чарівна скрипка", її композиція називається "Нова біологічна пісня. Сіла птаха".

Читайте також: