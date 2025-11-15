- Дата публікації
Впала на подіумі і стала зіркою: модель показала професіоналізм під час дефіле і викликала фурор
З нею трапилася неприємна ситуація, але вона вийшла з неї переможницею.
Під час Міжнародного тижня моди у В’єтнамі сезону осінь-зима 2025 моделі Май Хоа випала честь закрити показ колекції дизайнера Ха Лінь Ту.
Однак із дівчиною трапилася неприємність — коли вона спускалася сходами, послизнулася і впала.
Та модель показала, що вона справжня професіоналка своєї справи. Май Хоа зберегла спокій і з непохитним виразом обличчя зробила, сидячи на підлозі, ефектну позу, потім швидко встала і впевнено продовжила рух з гордим виразом обличчя.
Своє дефіле Май Хо завершила під бурхливі оплески публіки в залі.
Відео з моделлю стало «вірусним» у Мережі, і багато хто був у захваті від того, як вона вийшла зі складної ситуації. Талант Май Хоа навіть відзначила супермодель Наомі Кемпбелл, залишивши їй коментар підтримки.
Однак падіння на подіумі — це не дивина. Іноді з відомими моделями це трапляється через довгі сукні чи незручне взуття. Наприклад, одним із найвідоміших було падіння Наомі Кемпбелл на шоу Vivienne Westwood 1993 року.