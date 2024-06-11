Вперше без перуки: Ріанна вийшла у світ з коротким волоссям і вбранні модного кольору

У такому образі співачку ще не бачили. Ця зачіска їй дуже личить.

36-річна Ріанна відвідала особливу вечірку Rihanna x Fenty Hair Los Angeles у Лос-Анджелесі. Приурочено цей захід до того, що її косметичний бренд запускає лінійку для волосся.

З такого приводу зірка вирішила вийти без перуки, продемонструвавши публіці своє коротке кучеряве волосся, яке освітлила.

Ймовірно, подібне рішення Ріанна ухвалила через критику громадськості, адже їй дорікали в тому, що дивно бути обличчям косметики для волосся, коли ти все життя носиш перуки чи нарощені пасма.

Ріанна / Фото: Getty Images

Одягла вона вбрання відтінку марсала - одного з головних модних трендів 2024 року. На Ріанні був топ на тонких бретельках і з декольте, який вона поєднала з довгою шкіряною спідницею і об'ємною курткою.

Ріанна / Фото: Getty Images

Образ бізнесвумен завершила макіяжем, туфлями на підборах, а також набором прикрас із діамантами та рубінами, який мав дуже розкішний та дорогий вигляд.

Ріанна / Фото: Getty Images

"Моє волосся завжди було величезною частиною моєї кар'єри та особистої еволюції, і бренд Fenty Hair був створений, щоб йти в ногу з нашим способом життя", - писала співачка в Instagram і показала ролик зі своїми зачісками різних років.

Рекламувати свою косметику так, щоб її змітали з полиць магазинів і робили sold out на сайтах, вона вміє чудово. Чого тільки варта поява вагітної Ріанни на "Супербоулі" з пудрою Fenty Beauty By Rihanna Invisimatte - вона не прогавила шанс прорекламувати новий продукт на багатомільйонну аудиторію.

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