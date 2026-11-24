Керіс Зета-Дуглас, фото: instagram.com/elle_spain

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Донька голлівудських акторів Кетрін Зета-Джонс і Майкла Дугласа — 23-річна Керіс Зета-Дуглас — зробила важливий крок у своїй кар’єрі. Дівчина вперше з’явилася на сольній обкладинці глянцевого журналу — вона стала героїнею грудневого випуску ELLE Spain.

Для фотосесії Керіс приміряла стильні образи, продемонструвавши різні грані свого стилю. Знімання вийшло різноманітним і підкреслило її інтерес до моди та індустрії розваг.

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У інтерв’ю журналу дівчина розповіла про дорослішання у знаменитій родині, стосунки з батьками та власні професійні плани. Незважаючи на популярність мами й тата, Керіс прагне самостійно будувати кар’єру та знайти власний шлях у кіно й театрі.

Керіс Зета-Дуглас, фото: instagram.com/elle_spain

Керіс Зета-Дуглас, фото: instagram.com/elle_spain

Керіс вивчала кіномистецтво та міжнародні відносини в Браунському університеті, який закінчила у 2025 році. Згодом вона почала розвивати акторську кар’єру та дебютувала на театральній сцені.

Нагадаємо, раніше 23-річна донька Кетрін Зети-Джонс одягла мамин вінтажний топ, якому вже 30 років.

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