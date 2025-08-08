Вперше на обкладинці: старша донька Ніколь Кідман знялася в новій фотосесії для глянцю

Сандей Роуз Кідман-Урбан

Старша донька акторки Ніколь Кідман — 17-річна Сандей Роуз — стала моделлю і вже дебютувала на подіумі — вона взяла участь у показі Модного дому Miu Miu, який представив колекцію на сезон весна-літо 2025 року.

Також вона вже з’являлася на сторінках глянцю — вона знялася для W Magazine, який у своїй статті розповів про манекенниць-початківців. Модель позувала в леопардовому пальті від Prada і в смугастому топі від цього ж бренду.

І ось дівчина вперше з’явилася на обкладинці журналу: вона позувала в шкіряній куртці і з жуйкою для Nylon.

В інтерв’ю журналу Сандей Роуз розповіла, що її прагнення не обмежуються лише подіумом — вона хотіла стати режисером практично з дитячого садка і вже знялася в епізодичних ролях у серіалах своєї мами «Велика маленька брехня» і «Відіграти назад» — і мріє вступити до коледжу у великому місті, наприклад, у Нью-Йорку.

«У дитинстві я часто ходила на фотосесії мами і спостерігала за її роботою, що, безумовно, пробудило в мені інтерес до модельного бізнесу», — поділилася модель.

«Поки я йшла (подіумом — Прим. Ред.), я просто думала про той обсяг шкільної роботи, яку мені доведеться зробити! Я просто сподівалася, що вчителі дадуть мені кілька днів відпочинку після повернення», — розповіла Сандей про своє перше дефіле на показі Miu Miu.

Цікаво, що дівчина зазначила, що змогла почати свою модельну кар’єру тільки після того, як їй виповнилося 16 років — до цього часу батьки не дозволяли їй працювати.

Нагадаємо, у Сандей Роуз є молодша сестра — 14-річна Фейт, яка теж хоче стати моделлю і вже знялася з мамою в рекламі.