Вперше на публіці: Ромео Бекхем зі своєю дівчиною приїхали на Вімблдон

18-річні Ромео Бекхем і Міа Ріган вперше з'явилися на офіційному заході разом, як пара.

Середній син Вікторії та Девіда Бекхемів - Ромео - разом зі своєю дівчиною-моделлю Мією відвідали перший день Вімблдонського турніру, який відбувається в Лондоні. Ромео Бекхем з дитинства захоплюється великим тенісом, довгий час сам займався цим видом спорту, але потім, як і його батько, захопився ще й футболом. Хлопець був одягнений в темну сорочку, світлу куртку, укорочені блакитні джинси і чорні туфлі із замші, під які одягнув салатові шкарпетки. А його кохана була в рожевій напівпрозорій сорочці, під якою виднівся бікіні, і яскраво-салатових штанях-кльош. Взута дівчина була в темні туфлі, під колір яких підібрала сумку на ремінці-ланцюжку.

Ромео Бекхем і Міа Ріган / Getty Images

Перед камерами пара позувала в обіймах одне одного і з усмішками на обличчях. Вони зустрічаються від 2019 року, часто постять спільні фотографії в Instagram, але перед журналістами і камерами з'явилися вперше.

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