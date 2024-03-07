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Вперше після операції: 58-річна Павліна Порізкова блиснула фігурою у мереживному боді

Вперше після операції: 58-річна Павліна Порізкова блиснула фігурою у мереживному боді

instagram.com/paulinaporizkov/

Модель перенесла складну операцію.

58-річна чеська модель, актриса та письменниця Павліна Порізкова була змушена провести операцію із заміни обох кульшових суглобів, стан яких погіршувал якість її життя. Однак, судячи з відео в її мікроблогу, відновлення після операції проходить чудово, і Пауліна вже демонструє свою фігуру в пікантному вбранні.

Так, Порізкова приміряла мереживне боді та туфлі на підборах і позувала в такому образі на ліжку.

"Востаннє я так могла скласти ногу на ногу три роки тому", — написала чешка під відео. Виявляється, вже тоді її турбували суглоби.

Нагадаємо, раніше модель Павліна Порізкова похизувалася фігурою у бікіні на Карибських островах.

Павліна Порізкова/instagram.com/paulinaporizkov/ / ©
Павліна Порізкова/instagram.com/paulinaporizkov/

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