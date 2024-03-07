Вперше після операції: 58-річна Павліна Порізкова блиснула фігурою у мереживному боді

Модель перенесла складну операцію.
58-річна чеська модель, актриса та письменниця Павліна Порізкова була змушена провести операцію із заміни обох кульшових суглобів, стан яких погіршувал якість її життя. Однак, судячи з відео в її мікроблогу, відновлення після операції проходить чудово, і Пауліна вже демонструє свою фігуру в пікантному вбранні.
Так, Порізкова приміряла мереживне боді та туфлі на підборах і позувала в такому образі на ліжку.
"Востаннє я так могла скласти ногу на ногу три роки тому", — написала чешка під відео. Виявляється, вже тоді її турбували суглоби.
Нагадаємо, раніше модель Павліна Порізкова похизувалася фігурою у бікіні на Карибських островах.
Читайте також:
- У блузі з вишитими паєтками квітами: гарна 86-річна Джейн Фонда відвідала світську церемонію
- У шовковій блузці та спідниці Chanel: 78-річна екс-дружина Елвіса Преслі з онукою відвідала премію
- Вау, яка: 90-річна Джоан Коллінз у блискучій сукні та на підборах з'явилася на церемонії