Вперше після пологів: топмодель Ніна Агдал показала свою дитину

29 вересня 2024-го 32-річна данська модель та колишня дівчина Леонардо Ді Капріо – Ніна Агдал – та її 29-річний бойфренд, блогер, боксер та рестлер Логан Пол уперше стали батьками. У них народилася донька, ім'я якої вони не приховували: дівчинку назвали Есмі.

Усі три місяці, що минули з дня пологів, модель нічого не публікувала у своєму Instagram, мабуть, весь час займали турботи про дитину. Однак її бойфренд показав, як сім'я відсвяткувала Різдво, а також доньку, що підросла.

instagram.com/loganpaul

На фото молоді батьки позували біля ялинки. На руках Пол тримав підрослу Есмі, одягнену в червоне вбрання і з бантом на голові.

"Різдво в сім'ї Полів", — говорить підпис під знімками.

Також блогер показав фото, на яких він зображений зі своїм батьком та братом, а також спільний знімок з Ніною.

instagram.com/loganpaul

instagram.com/loganpaul

Раніше, нагадаємо, вагітна дівчина Венсана Касселя повністю оголилася у новій фотосесії. 28-річна австралійська модель бразильського походження — Нара Баптіста — зараз перебуває в очікуванні своєї першої дитини.

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