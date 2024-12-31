Вперше після пологів: топмодель Ніна Агдал показала свою дитину

Восени цього року модель вперше стала мамою.
29 вересня 2024-го 32-річна данська модель та колишня дівчина Леонардо Ді Капріо – Ніна Агдал – та її 29-річний бойфренд, блогер, боксер та рестлер Логан Пол уперше стали батьками. У них народилася донька, ім'я якої вони не приховували: дівчинку назвали Есмі.
Усі три місяці, що минули з дня пологів, модель нічого не публікувала у своєму Instagram, мабуть, весь час займали турботи про дитину. Однак її бойфренд показав, як сім'я відсвяткувала Різдво, а також доньку, що підросла.
На фото молоді батьки позували біля ялинки. На руках Пол тримав підрослу Есмі, одягнену в червоне вбрання і з бантом на голові.
"Різдво в сім'ї Полів", — говорить підпис під знімками.
Також блогер показав фото, на яких він зображений зі своїм батьком та братом, а також спільний знімок з Ніною.
Раніше, нагадаємо, вагітна дівчина Венсана Касселя повністю оголилася у новій фотосесії. 28-річна австралійська модель бразильського походження — Нара Баптіста — зараз перебуває в очікуванні своєї першої дитини.
Читайте також:
- У пальто верблюжого кольору: вагітна принцеса Беатріс сходила із сім'єю на різдвяну службу
- Вона красуня: вагітна принцеса Софія сходила з чоловіком на робочу зустріч
- У сукні з V-подібним вирізом та крокодиловим поясом: вагітна Дженніфер Лоуренс на гала-концерті