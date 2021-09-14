Вперше разом на Met Gala: Бруклін Бекхем і Нікола Пельтц в кутюрі сяяли на доріжці

Вперше разом на Met Gala: Бруклін Бекхем і Нікола Пельтц в кутюрі сяяли на доріжці

Бруклін Бкхем і його наречена Нікола Пельтц не могли пропустити такий грандіозний захід, як Met Gala 2021.

Минулої ночі в Метрополітен-музеї в Нью-Йорку пара позувала перед камерами присутніх фотографів серед інших зіркових гостей заходу.

Бруклін Бекхем і Нікола Пельтц / Associated Press

26-річна Нікола одягла цього вечора рожеву сукню з кутюрної колекції 2021 від Дому Valentino. Вбрання було розшите дрібними блискучими каменями, з ним в комплекті йшли високі рукавички, також Нікола одягла сережки-підвіски, очевидно з діамантами.

Бруклін Бекхем і Нікола Пельтц / Associated Press

Біляве волосся дівчини було зачесане за проділом і назад, а на обличчі був натуральний макіяж зі стрілками на повіках. Бруклін одягнув класичний чорний костюм, білу сорочку і чорну краватку. Акцент в образі 22-річний хлопець зробив на взуття. Він був в грубих шкіряних черевиках з масивною платформою.

Нікола Пельтц / Associated Press

На доріжці закохані поводилися розкуто, хлопець обіймав кохану за талію і цілував її в шию. А також дав можливість фотографам зазнімкувати Ніколу на самоті, трохи відійшовши назад.

Бруклін Бекхем і Нікола Пельтц / Associated Press

Часи змінюються, і якщо раніше на Met Gala перед камерами красувалися Вікторія і Девід Бекхеми, то тепер прийшов через їхнього старшого сина, який вже і сам готується стати чоловіком для своєї Ніколи. Весілля пари заплановане на 2022 рік.

Вікторія та Девід Бекхеми на Met Gala 2014 року / Associated Press

Вікторія та Девід Бекхеми на Met Gala 2014 року / Associated Press

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