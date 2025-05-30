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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
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Вперше стала мамою: модель Арабелла Чі показала новонароджене маля

34-річна манекенниця народила доньку.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Арабелла Чі

Арабелла Чі / © Getty Images

Британська модель і зірка реалітішоу «Острів кохання» — Арабелла Чі – вперше стала мамою. Радісною новиною вона поділилася в Instagram.

Модель народила дівчинку, яку назвали Джіджі Гарпер Генті. Дівчинка з’явилася на світ 20 травня.

Арабелла показала фоловерам чорно-біле фото новонародженої дитини, яка була одягнена у в’язане боді з написом: «Привіт, світе».

Дитина Арабелли Чі

Дитина Арабелли Чі

«Наші світи завершені. Джіджі Гарпер Генті. 20/05/2025», — підписала знімок новоспечена матуся.

Нагадаємо, Арабелла Чі про свою вагітність оголосила у лютому цьогоріч.

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