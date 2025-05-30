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- Шоу-бізнес
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Вперше стала мамою: модель Арабелла Чі показала новонароджене маля
34-річна манекенниця народила доньку.
Британська модель і зірка реалітішоу «Острів кохання» — Арабелла Чі – вперше стала мамою. Радісною новиною вона поділилася в Instagram.
Модель народила дівчинку, яку назвали Джіджі Гарпер Генті. Дівчинка з’явилася на світ 20 травня.
Арабелла показала фоловерам чорно-біле фото новонародженої дитини, яка була одягнена у в’язане боді з написом: «Привіт, світе».
«Наші світи завершені. Джіджі Гарпер Генті. 20/05/2025», — підписала знімок новоспечена матуся.
Нагадаємо, Арабелла Чі про свою вагітність оголосила у лютому цьогоріч.