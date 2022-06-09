Вперше стане мамою: вагітну модель Шаніну Шейк зазнімкували на прогулянці

Нещодавно модель Шаніна Шейк оголосила, що вперше стане мамою. Батько дитини – її бойфренд Метью Адесуян, з яким вони почали зустрічатись минулого року.

Днями відому модель сфотографували під час прогулянки Лос-Анджелесі, коли вона йшла до своєї машини. Майбутня мама була одягнена в обтислий сарафан, чорні мюлі та в руці несла невелику сумку.

Шаніна Шейк / Фото: Getty Images

На своїй сторінці в Instagram модель дуже активно ділиться вагітними фото і схоже, що в декрет поки що йти не збирається, оскільки має величезну кількість показів і фотосесій для різних брендів та глянців.

Також свою вагітність Шаніна нещодавно демонструвала на Каннському кінофестивалі, з'явившись на червоній доріжці у чорній сукні з атласними опущеними плечима.

Імовірно, що подібну вагітну моду задала цього сезону співачка Ріанна, яка активно демонструвала живіт у сміливих луках. Також вона показала, що вагітність це не те, чого потрібно соромиться або приховувати, тому навіть при надії потрібно продовжувала вбиратися.

"Моє тіло зараз минає неймовірний період, і я не збираюся соромитися цього. Цей час має бути святковим. Чому треба приховувати свою вагітність?" — сказала вона в одному з інтерв'ю.

Ріанна / Фото: Associated Press

Підхопила цю ідею ще одна супермодель – Адріана Ліма. Зірка Victoria's Secret теж усіляко показувала, що незабаром стане мамою і не ховала живіт за об'ємними балахонами, а одягала розкішні сукні, які навпаки підкреслювали його.

Адріана Ліма / Фото: Associated Press

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