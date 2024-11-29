Вперше в Україні: "Холостяк" Олександр Терен на протезах опанував вейкборд

Головний герой проєкту на власному прикладі довів, що, попри фізичні відмінності, кожна людина може досягти своїх цілей.

У п'ятому випуску романтичного реалітішоу "Холостяк-13" головний герой проєкту Олександр "Терен" Будько влаштував одне з побачень на водоймі.

Там вони з дівчиною зайнялися вейкбордингом. Олександр став першою людиною на двох протезах в Україні, яка опанувала цей екстремальний вид спорту.

Олександр Терен

"Немає людей з обмеженими можливостями. Попри наші фізичні відмінності від інших людей, попри наші упередження в головах, ми можемо досягти багато чого!" – сказав Терен.

Нагадаємо, Олександр Будько "Терен" – військовий, ветеран, громадський діяч і учасник національної збірної Invictus Games.

У перший день повномасштабного вторгнення він добровольцем пішов захищати країну і згодом став командиром взводу 49-го окремого стрілецького батальйону "Карпатська Січ" із позивним "Терен".

У боях на Харківщині Олександра тяжко поранили і він втратив обидві кінцівки. Чоловік пройшов протезування у США і складну реабілітацію. "Терен" продовжує вести активний спосіб життя. Він займається розвитком інклюзії в Україні і допомогою у соціалізації ветеранів після повернення з фронту.

Олександр також є автором книжки "Історія впертого чоловіка", а також співавтором і ведучим YouTube-проєкту "Відвал ніг, або All інклюзив". А ще він призер із плавання міжнародних спортивних змагань "Ігри Нескорених". Про Олександра зняли фільм "Перший ряд" (Front Row), продюсеркою якого є Сара Джессіка Паркер.

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