Вперше вийшла на публіку після тривалого лікування: Белла Хадід з'явилася у Нью-Йорку

Американська супермодель Белла Хадід на тривалий час зникла з радарів шоубізнесу. Було відомо лише, що дівчина зробила перерву в модельній кар'єрі через загострення хвороби Лайма, а також розставання зі своїм бойфрендом Марком Калманом, з яким вона перебувала у стосунках тривалий час.

Але, ймовірно, дівчині вже краще, оскільки вона знову почала з'являтися на вулицях Нью-Йорка. Цього місяця Беллу вже кілька разів фотографували на прогулянках і зустрічах із різними чоловіками та приписують їй новий роман.

Коли модель сфотографували в районі Нью-Йорка Трайбека, вона була одягнена у прямі сині джинси, джемпер із V-подібним декольте та чорний утеплений блейзер.

Белла Хадід / Фото: Getty Images

Також модель зібрала волосся шовковим скранчем, одягла сонцезахисні окуляри й чорні черевики. Її талію прикрашав чорний ремінь, а на плечі висіла сумка від Stella McCartney. Також модель зробила легкий макіяж і прикрасила вуха сережками-кільцями. На прогулянці під приціл папараці вона потрапила із загадковим чоловіком.

Белла Хадід / Фото: Getty Images

Те, що модель не виходила на зв'язок і зникла, було пов'язано також із тим, що вона відкрито й публічно підтримує Палестину у воєнному конфлікті з Ізраїлем. Через гострі висловлювання і публікації в соцмережах модель та її родина зіткнулися з погрозами, через що мали скористатися послугами охоронців. Також менше з'являтися на публіці стала її старша сестра Джіджі.

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