Вперше вийшли у світ: Джессіка Честейн взяла маленьких дітей до Парижа на Олімпіаду

Голлівудська зірка та лауреатка премії "Оскар" прилетіла до Парижа на літні Олімпійські ігри.

47-річну Джессіку Честейн сфотографували на трибунах, коли вона спостерігала за змаганнями зі спортивної гімнастики серед жінок.

Джессіка Честейн / Фото: Associated Press

Честейн на спортивному заході продемонструвала свій патріотизм, адже була одягнена у білий джемпер, прикрашений американським прапором та олімпійськими кільцями, який носила у парі з яскраво-червоними атласними штанами.

Проте відвідала захід вона цього разу з особливою компанією — своїми двома дітьми — 6-річною дочкою Джульєттою та 4-річним сином Августом.

Джессіка Честейн / Фото: Associated Press

Раніше Джессіка та її чоловік Джан Лука Пассі де Препосуло не показували дітей та не брали на публічні заходи. Також Честей воліє сама з'являтися на червоних доріжках. Вона практично не коментує особисте життя. Діти у пари народилися за допомогою сурогатної матері.

Джессіка Честейн / Фото: Associated Press

Нагадаємо, що у день відкриття Олімпіади зіркою концерту стала співачка Селін Діон. Артистка тріумфально заспівала гімн кохання Едіт Піаф у розкішній сукні від Модного дому Christian Dior.

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