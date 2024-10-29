Вперше з новою зачіскою: 75-річна Вера Вонг знову змогла здивувати своїм образом

У свої роки вона не лише продовжує відвідувати світські заходи та вечірки, а й носити сміливі вбрання.

Відома модельєрка Вера Вонг, яка прославилася перш за все як творчиня найкрасивіших весільних суконь, з'явилася на церемонії вручення нагород CFDA Fashion Awards у Нью-Йорку. 75-річна жінка знову змогла здивувати, адже обрала вбрання свого улюбленого дизайну.

На Вонг була довга чорно-біла сукня з ефектними вирізами з боків, галтером і чорним топом-бандо. Образ вона доповнила окулярами, які тримала в руці, та чорною накидкою.

Макіяж Вера зробила практично непомітний – на її обличчі був лише тон, консилер та блиск на губах. Для модельєрки це зовсім звичний лук, проте, виділялася в ньому зачіска — раніше вона не збирала волосся в "мальвінку". Вера Вонг таким чином відкрила обличчя і ця зачіска однозначно зробила її набагато молодшою.

Вера Вонг / Фото: Getty Images

Відвідала цей захід вона у компанії співачки Сіари, яка теж була вся у чорно-білому.

Вера Вонг та Сіара / Фото: Associated Press

Також у компанії дизайнерів на цей захід прийшли Блейк Лайвлі та Кеті Голмс. Блейк була з Майклом Корсом, а Кеті з Вестом Гордоном.

Кеті Голмс та Вест Гордон / Фото: Associated Press

Блейк Лайвлі та Майкл Корс / Фото: Associated Press

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