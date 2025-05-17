Вперше за 14 років: Анджеліна Джолі відвідала Каннський кінофестиваль у білій сукні

Анджеліна Джолі / © Associated Press

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У Каннах в межах 78-го кінофестивалю відбулася церемонія вручення премії Chopard Trophy, яка щорічно вручається перспективним молодим акторам.

Анджеліна Джолі на церемонії вручення премії Chopard Trophy / © Associated Press

Цього року честь вручити нагороду випала голлівудській суперзірці — акторці Анджеліні Джолі. Вона відвідала цей захід в елегантній білій сукні від Tom Ford з колекції весна-літо 2025 року.

Анджеліна Джолі на церемонії вручення премії Chopard Trophy / © Associated Press

Це була однотонна сукня-балахон з одним рукавом. Вбрання також прикрашав розріз на спідниці, який відкривав ноги акторки та демонстрував її білі туфлі з ремінцями, які теж були від бренду Tom Ford.

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Анджеліна зробила легкий вечірній макіяж з сяйними тінями і блиском на губах, а волосся розпустила і уклала на один бік. Її вуха прикрашали довгі гарні сережки з діамантами, а зап’ястя — гламурний годинник.

Анджеліна Джолі на церемонії вручення премії Chopard Trophy / © Associated Press

Також акторка вийшла на червону доріжку кінофестивалю. Джолі відвідала прем’єрний показ фільму фільму «Еддінгтон» разом із брендом Brunello Cucinelli.

Анджеліна Джолі на червоній доріжці Каннського кінофестивалю, 2025 рік / © Associated Press

Поява Анджеліни на Каннському кінофестивалі цього року особлива, оскільки вона його відвідала вперше за 14 років. Востаннє зірка виходила на червону доріжку заходу 2011 року, коли ще була одружена з Бредом Піттом.

Анджеліна Джолі на червоній доріжці Каннського кінофестивалю, 2011 рік / © Associated Press

Тоді вона завітала на прем’єру фільму «Древо життя».

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Анджеліна Джолі на червоній доріжці Каннського кінофестивалю, 2011 рік / © Associated Press