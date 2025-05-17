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Вперше за 14 років: Анджеліна Джолі відвідала Каннський кінофестиваль у білій сукні
Анджеліна Джолі повернулася на Каннський кінофестиваль, щоб вручити особливу премію.
У Каннах в межах 78-го кінофестивалю відбулася церемонія вручення премії Chopard Trophy, яка щорічно вручається перспективним молодим акторам.
Цього року честь вручити нагороду випала голлівудській суперзірці — акторці Анджеліні Джолі. Вона відвідала цей захід в елегантній білій сукні від Tom Ford з колекції весна-літо 2025 року.
Це була однотонна сукня-балахон з одним рукавом. Вбрання також прикрашав розріз на спідниці, який відкривав ноги акторки та демонстрував її білі туфлі з ремінцями, які теж були від бренду Tom Ford.
Анджеліна зробила легкий вечірній макіяж з сяйними тінями і блиском на губах, а волосся розпустила і уклала на один бік. Її вуха прикрашали довгі гарні сережки з діамантами, а зап’ястя — гламурний годинник.
Також акторка вийшла на червону доріжку кінофестивалю. Джолі відвідала прем’єрний показ фільму фільму «Еддінгтон» разом із брендом Brunello Cucinelli.
Поява Анджеліни на Каннському кінофестивалі цього року особлива, оскільки вона його відвідала вперше за 14 років. Востаннє зірка виходила на червону доріжку заходу 2011 року, коли ще була одружена з Бредом Піттом.
Тоді вона завітала на прем’єру фільму «Древо життя».