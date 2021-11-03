Вперше за 150 років: на аукціон виставили унікальні прикраси дружини Наполеона Бонапарта

Ці ювелірні вироби відображають смак імператриці та її відданість античній моді, яку вона та її чоловік запровадили у Франції.

Наполеон I Бонапарт був одержимий ідеями величі Стародавнього Риму, тому ввів у Франції моду на античність, що прямо відбилося на аксесуарах головних модниць країни — його дружини Жозефіни та сестер. У багатьох ювелірних виробах були присутні портретні камеї, інталії, золоті плетіння, лаконічність.

У листопаді на аукціоні Sotheby's представлять дві діадеми, які імовірно належали раніше дружині французького імператора Жозефіні Богарні. Вони виконані в антично-франццузском стилі того часу і є частиною параюра (набору, куди ще входили гребінець для волосся, поясна прикраса, сережки). Подібний стиль в ювелірному мистецтві став символом постреволюцтонного зсуву Франції у бік простоти — химерні вироби минулого більше не були в моді.

Жозефіна Бонапарт / Getty Images

Жозефіна підтримувала ідеї чоловіка та розуміла цінність свого публічного іміджу. Саме тому, щоб підвищити престиж нового режиму, використовувала одяг та коштовності. Але попри бажання відмовитися від стилю минулого, витрачала на одяг та прикраси не менше, ніж її попередниці і за шість років на свій туалет вона спустила значну суму – понад 25 мільйонів франків, що набагато перевищувало її встановлену допомогу.

Жозефіна Бонапарт / Getty Images

Ймовірно, тіари були виготовлені в Парижі 1808 року. Вони прикрашені камеями, які, як вважалося, наділяли власника такими якостями, як героїзм, вірність та любов. Ці коштовності протягом 150 останніх років були у приватній колекції у Великій Британії. Очікується, що разом вони принесуть 410-690 тисяч доларів. Обидва вироби досі зберігаються у оригінальних шкіряних коробках.

Перша діадема виготовлена із золота, прикрашена блакитною емаллю та сердоліком (напівкоштовним каменем).

Друга діадема теж із золота. Виготовлена Жаком-Амбуазом Олівера, покрита емаллю, і прикрашена п'ятьма овальними камеями з твердого каменю з Зевсом, Діонісом, Медузою, Паном і Гайєю.

(щоб роздивитися обидві прикраси, гортайте праворуч)

"Імператриця Жозефіна зробила набагато більше, ніж зібрала колекцію старожитностей. Вона була першою, хто поєднував камеї та інталії з поширеними на той час перлами та діамантами, задавши моду на неокласику, яка охопила Париж, а потім і весь світ", — розповів Крістіан Споффорт., голова ювелірного відділу Sotheby в Лондоні.

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