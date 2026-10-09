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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
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Вперше за чотири роки: донька Кейт Бекінсейл у скромному образі з’явилася на червоній доріжці

Дівчина пішла слідами своїх зіркових батьків і будує свою акторську кар’єру.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Кудринська Юлія Кудринська
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Лілі Мо Шін

Лілі Мо Шін / © Getty Images

27-річна Лілі Мо Шин, донька акторів Кейт Бекінсейл і Майкла Шина, з’явилася на червоній доріжці, що трапляється нечасто. Вона відвідала прем’єру нової екранізації роману Джейн Остін «Розум і почуття», яка відбулася в Лос-Анджелесі.

Для прем’єри акторка обрала молочну шовкову сукню-бюст’є з відкритими плечима та приталеним ліфом. Вбрання із завищеною лінією талії нагадувало моду епохи Регентства й ідеально вписалося в атмосферу екранізації Джейн Остін.

Лілі Мо Шин / © Getty Images

Лілі Мо Шин / © Getty Images

Образ Лілі доповнили чорні туфлі Maison Margiela Tabi з характерним розділеним носком, невеликі сережки-кільця та золотий браслет. Акторка зібрала волосся у пучок, а в макіяжі зробила акцент на очах.

Цей вихід став першою появою Лілі Мо на червоній доріжці за чотири роки.

Лілі пішла слідами своїх знаменитих батьків і будує акторську кар’єру. Вона вже знімалася разом із матір’ю у фільмах «Інший світ: Еволюція» та «Все гаразд», а також зіграла у фільмі «Нестерпний тягар величезного таланту» разом із Ніколасом Кейджем і Педро Паскалем.

На прем’єрі «Розуму та почуттів» Лілі зустрілася з акторами нового фільму, серед яких Дейзі Едгар-Джонс та Катріна Балф. Остання зіграла роль місіс Дешвуд — матері головних героїнь.

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