Вперше за довгий час із макіяжем: ефектна Памела Андерсон знялася для глянцю

57-річна американська акторка та модель – Памела Андерсон – стала однією із зірок нового номера журналу W Magazine. Це щорічний спецвипуск під назвою – Best Performances, він присвячений найкращим акторам та акторкам року. У ньому також з'явилися Демі Мур, Аріана Гранде, Ніколь Кідман, Зендея, Пол Мескаль, Анджеліна Джолі та ін.

Памела позувала у стильних образах. Вона приміряла світлий тренч від Dolce & Gabbana, який доповнила щільними колготками, туфлями Stella McCartney та каблучкою із великим червоним каменем від Graff. Їй зробили пишне укладання у ретро-стилі, хоча, можливо, це і перука.

instagram.com/wmag

На другому фото акторка постала у чорній сукні з короткими рукавами від Bottega Veneta, яку доповнила золотими аксесуарами та браслетами-манжетами від Elsa Peretti for Tiffany & Co та Jean Schlumberger by Tiffany & Co.

instagram.com/wmag

Цікаво, що для цієї фотосесії Памеле зробили макіяж, адже вона останні кілька років виходить у світ без декоративної косметики на обличчі — від неї вона відмовилася після смерті своєї візажистки Алексіс Фогель, з якою Памела багато років працювала. Жінка пішла з життя у квітні 2019 через рак грудей. Також Андерсон зізнавалася, що для неї це стало кроком до самоприйняття та звільнення від соціальних стандартів.

Памела Андерсон потрапила до цього спецвипуску W Magazine, оскільки була номінована на "Золотий глобус" у категорії "Найкраща жіноча роль у драматичному фільмі" за її роль у фільмі "Остання танцівниця". Це була її перша номінація на цю нагороду, проте перемогу здобула бразильська акторка Фернанда Торрес.

Нагадаємо, на 82-ю церемонію нагородження премії "Золотий глобус" Памела Андерсон прийшла в чорній елегантній сукні досить лаконічного дизайну від Oscar de la Renta і виблискувала перед камерами фотографів у цьому нуарному вбранні.

Памела Андерсон / Фото: Associated Press

Сукня була з широкими бретельками та квадратним декольте та підкреслювала її талію. На грудях її прикрашали невеликі складки, а ззаду вона мало шлейф та високий розріз.

Компанію на заході Андерсон склав її старший син Брендон. Молодий чоловік був у елегантному чорному смокінгу та білій сорочці.

Памела Андерсон / Фото: Associated Press

