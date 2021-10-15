Вперше за довгий час: зірка "Мелроуз Плейс" вийшла на доріжку і презентувала новий фільм

Вперше за довгий час: зірка "Мелроуз Плейс" вийшла на доріжку і презентувала новий фільм

Американська акторка Гізер Локлір вперше за довгий час з'явилася на публічному заході.

Локлір відома публіці насамперед за своєю роботою в серіалі "Мелроуз Плейс", куди її запросив продюсер і режисер Аарон Спеллінг, який власне і зробив з Гізер зірку.

У серіалі, який виходив выд 1993 до 1999 рік Гізер грала роль запрошеної зірки, оскільки на той час вже була досить пізнавана. Її Аманду Вудворд — успішну керівницю у великій фірмі пам'ятають, напевно, й досі. В останні роки ім'я Гізер згадувалося в пресі в контексті того, що акторка зловживає алкоголем і наркотиками. А 2008 року вона навіть намагалася накласти на себе руки.

Гізер Локлір / Getty Images

І ось вчора, 14 жовтня 2021 року Локлір відвідала світову прем'єру фільму Lifetime "Не хвилюйся по дрібницях: історія Крістін Карлсон" в театрі Орінду в Каліфорнії. Гізер зіграла у фільмі головну роль. Картина розповідає реальну історію Крістін Карлсон, яка пройшла шлях від горя до цілісності після трагічної смерті чоловіка.

Гізер Локлір / Getty Images

На доріжку Локлір вийшла в мінісукні та золотих босоніжках на підборах. В руках вона тримала бежевий клатч, її зачіска була такою ж, як і в найкращі роки її кінокар'єри, а у вухах були великі сережки-кільця.

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