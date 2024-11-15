Вперше засвітила живіт: вагітна третьою дитиною модель Жизель Бундхен вийшла в світ

Нещодавно стало відомо, що 44-річна бразильська супермодель – Жизель Бундхен – перебуває в очікуванні своєї третьої дитини, батьком якої є її бойфренд – 35-річний інструктор з джиу-джитсу Гоакім Валенте. З чоловіком модель зустрічається із червня 2023 року. Жизель уже виховує двох дітей – 14-річного сина Бенджаміна та 11-річну доньку Вівіан від колишнього чоловіка, футболіста Тома Бреді, а для Гоакіма це буде первісток.

Проте офіційно вагітність ні модель, ні її представники не підтверджували. Але днями вона відвідала гала-вечір, присвячений 20-річчю притулку для жінок Lotus House. Для свого виходу у світ вона обрала довгу чорну атласну сукню, яка підкреслила її фігуру. Уважні шанувальники моделі змогли помітити живіт, що округлився. Особливо добре його видно на відео.

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Елегантний образ Жизель доповнювали босоніжки на дуже високих підборах та золоті аксесуари.

Нагадаємо, в очікуванні своєї першої дитини зараз перебуває австралійська модель бразильського походження – Нара Баптиста, бойфрендом якої є 57-річний актор Венсан Кассель. Нещодавно модель блиснула фігурою в бікіні.

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