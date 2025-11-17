Вразила всіх: Дженніфер Лопес сяяла у двоколірній сукні зі шлейфом на церемонії в Лос-Анджелесі

Дженніфер Лопес / © Associated Press

Американська суперзірка Дженніфер Лопес зачарувала всіх своєю новою появою, оскільки вийшла у світ у сукні з оптичною ілюзією. Її двоколірне вбрання було від бренду Tamara Ralph з колекції осінь-зима 2025, а доповнила вона його прикрасами від Chopard.

Сукня Дженніфер особливо виділялася, оскільки мала декольте-серце, яке підкреслювало груди, а також оксамитову вставку спереду, виконану з мотивом піскового годинника, що підкреслює талію і вигини тіла.

Дженніфер Лопес / © Associated Press

З боків у сукні була вставка зі світлішої атласної тканини, і така ж тканина використана на об’ємній спідниці зі шлейфом. Поверх неї вбрання доповнював чорний фатин — він робив образ драматичнішим та оригінальнішим. Шику додавали «оперні» рукавички, теж зшиті з оксамиту.

Але ось що трохи здивувало — це вибір зачіски. Ефект, який вирішили застосувати стилісти акторки в цьому образі, сподобався не багатьом шанувальникам зірки, які звикли, що її образи зазвичай продумані до досконалості. Цей же «скуйовджений» ефект здавався надто недбалим, хоча навіть з такою зачіскою Дженніфер була приголомшливою.

Дженніфер Лопес / © Associated Press