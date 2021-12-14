Врятувати репутацію і Супермена: як бренд Peloton постраждав від нових серій "Сексу і міста"

Через перші два епізоди нового серіалу впали акції виробника тренажерів Peloton, чому це сталося, розповідаємо нижче. Але спершу хочемо попередити, що текст містить спойлери.

9 грудня на стрімінговому сервісі HBO Max відбулася прем'єра довгоочікуваного серіалу "І просто так...", який став продовженням "Сексу і міста". Перші дві серії цього шоу викликали резонанс у світі та двоякі відчуття у фанатів, адже вже в першому епізоді вмирає ключовий персонаж оригінального серіалу – Супермен – коханий і чоловік Кері Бредшоу. Смерть персонажа настає від серцевого нападу після ретельного тренування на домашньому велотренажері Peloton.

Під час пандемії компанія виросла у продажах, оскільки люди купували тренажери, щоб займатися вдома, але 2021-го після появи щеплень та відкриття спортзалів зіткнулися з падінням фінансових показників і вихід серії про смерть персонажа на тренажері став для Peloton цілковитою антирекламою. Першого дня акції компанії подешевшали на 11%, наступного — ще на 5%.

Після виходу серіалу виявилося, що Peloton знали про те, що в "І просто так..." використають їхній тренажер, тому вони навіть надали свого інструктора Джесс Кінг, яка грала в серіалі віртуальну тренерку Містера Біга Алегру. Але сюжет творці шоу компанії не розповіли і те, що герой помре на їхній техніці було сюрпризом для Peloton.

До суду компанія вирішила не подавати і натомість випустила ролик, у якому нам показали альтернативну кінцівку серії. За сюжетом герой Кріса Нота не вмирає, а втікає від Керрі з інструкторкою Алегрою. Вони сидять у затишному будинку і базікають, а завершується відео закадровим голосом, який каже: "І просто так... він живий".

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