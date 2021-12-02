Все дуже просто: Розі Гантінгтон-Вайтлі показала, як робить макіяж

Все дуже просто: Розі Гантінгтон-Вайтлі показала, як робить макіяж

34-річна британка Розі Гантінгтон-Вайтлі показала підписникам урок макіяжу.

Модель опублікувала у своєму блогу відео та продемонструвала, які продукти наносить на обличчя перед тим, як їй роблять макіяж.

"Трохи святкового гламурного моменту з використанням @roseinc Skin Prep & Blush Divine", — написала модель. Використовувала вона засоби зі своєї б'юті-лінійки @roseinc.

Також читайте Без макіяжу і в гарному настрої: Джіджі Хадід на хвилі скандалу з Маліком заскочили папараці

Розі показала поетапно, як візажистка наносила на її обличчя різні продукти та яким вийшов фінальний результат. Невідомо, чи використовувала модель фільтри в Instagram, але її обличчя і без макіяжу, і з ним має доглянутий вигляд. Втім, це не дивно, адже Розі є рекламним обличчям не лише своєї косметики, а й багатьох інших продуктів.

Модель, нагадаємо, зараз перебуває в цікавому стані і чекає на народження другої дитини від свого коханого Джейсона Стетхема. Пара вже виховує сина Джека, якому зараз 4,5 роки.

Розі Гантінгтон-Вайтлі / Getty Images

Читайте також: