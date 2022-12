Все людство журиться: легендарна американська співачка записала щемливу пісню про Маріуполь

Сюзан Вега, відома ще під прізвиськом "мама MP3", випустила кліп на сингл Last Train From Mariupol.

У чорно-білому відео Сюзанн виконує пісню, дивлячись у камеру та їй акомпанує на гітарі Джеррі Леонард, який також виступив аранжувальником цього треку.

Пісня Веги присвячена жахам повномасштабної війни в Україні, які принесла із собою російська армія.

"...Я чула, там був Бог,

в останньому поїзді з Маріуполя,

наляканий тим, що він бачив..."

"Я давно виношувала цю ідею і зрештою написала її під час липневого туру", — каже Вега в інтерв'ю британському виданню The Line of Best Fit.

Також вона додала: "Ця пісня схожа на дитячу пісеньку в тому сенсі, що текст дуже простий. Вся пісня складається з чотирьох куплетів, і в ній є дуже проста гітарна партія, яка повторюється знову і знову, тому я знову відчуваю, що це щось нове для мене. Пісня виникла з усіх образів, які ми бачили в новинах, особливо на початку війни в Україні в лютому, коли була масова паніка людей, що бігли потягом. Один репортаж, який я бачила, був про Маріуполь, і я подумала, що це просто така гарна назва, і місто таке гарне. Здавалося, що це вимагає якоїсь пісні. Я думала про цей останній поїзд, останній поїзд перед майбутнім апокаліпсисом. Потім я читала статтю в Нью-Йорк Таймс, в якій говорилося, що люди в Маріуполі кажуть, що навіть сам Бог пішов, що навіть він злякався того, що він там побачив... Я подумала: "Ось воно. Бог залишив місто Маріуполь, і він був у цьому останньому поїзді". Я відчуваю, що важко писати про політику та про жахливі трагедії. Я не хотіла писати щось педантичне. Але це був мій спосіб написати про це".

Сюзан Вега / Фото: Associated Press

