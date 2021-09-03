Все ще без брів: зірка серіалу "Гра престолів" Мейсі Вільямс на церемонії

Все ще без брів: зірка серіалу "Гра престолів" Мейсі Вільямс на церемонії

24-річна дівчина вибрала розкішну сукню від британського бренду.

Поки в Італії выдбувається 78-й Венеційський кінофестиваль, зірки, які на нього не поїхали, відвідують інші не менш гламурні заходи. Так ось, наприклад, акторка серіалу "Гра престолів" Мейсі Вільямс відвідала церемонію вручення нагороди GQ Men of the Year Awards, яка відбувалася в галереї Тейт Модерн.

Дівчина з'явилася на червоній доріжці в чорній сукні з вишивкою на подолі від Alexander McQueen. Свій образ вона доповнила лише насиченим макіяжем з широкими стрілками на очах і зачіскою у вигляді високого пучка.

Мейсі Вільямс / Getty Images

Брови у Мейсі були повністю освітлені, як і волосся. Вона настільки кардинально змінила зовнішність, щоб зіграти в біографічному мінісеріалі Pistols ("Пістолети"). У серіалі буде розказана історія про гурт Sex Pistols і зростанні їхньої популярності. Мейсі ж виконає роль Памели Рук — англійської епатажної моделі і акторки, відомої своєю роботою з Вів'єн Вествуд і бутиком Sex в районі Кінгз-роуд у Лондоні. В середині 1970-х років вона відвідувала багато виступів Sex Pistols.

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