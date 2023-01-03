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Все ще ходить на спорт: вагітна Блейк Лайвлі пожартувала про свій величезний живіт

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публікації
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642
Час на прочитання
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Все ще ходить на спорт: вагітна Блейк Лайвлі пожартувала про свій величезний живіт

Блейк Лайвлі / Фото: Associated Press

В акторки Блейк Лайвлі чудове почуття гумору. Зараз зірка перебуває на останніх місяцях своєї четвертої вагітності і ось як пожартувала з цього приводу.

У своєму блогу в Instagram Лайвлі опублікувала фотоколаж. На ньому Блейк зображена з одного боку струнка і без живота, а з іншого - вже вагітна та з животом. Поруч із нею її спортивний тренер.

"Виконую програму тренувань @donsaladino вже кілька місяців. Щось не працює", - жартує в підписі зірка. Акторка говорить про те, що її живіт все такий само великий, адже вона вагітна.

35-річна акторка чекає зараз на четверту дитину від свого чоловіка Раяна Рейнольдса і ось-ось знову стане мамою. Пара, нагадаємо, вже виховує трьох доньок. Хто народиться цього разу, поки що секрет.

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс / © Getty Images
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс / Фото: Getty Images

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Дата публікації
Перегляди
642
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