Все ще на милицях: Вікторію Бекхем сфотографували у Парижі

Британська модельєрка і дружина футболіста Девіда Бекхема – 49-річна Вікторія Бекхем – продовжує проводити час у Парижі. Жінку помітили у столиці кохання, коли вона йшла вулицею.

Вікторія була все ще на милицях і в ортезі, який змушена носити через нещасний випадок у спортзалі, через який зламала ногу.

Одягнена вона була цього разу просто, оскільки поєднала чорні спортивні лосини, однотонний світшот та білі кросівки зі шкарпетками. Волосся вона розпустила, додавши до луку сонцезахисні окуляри, тонкий ланцюжок на шиї та золотий годинник на зап'ястя.

Вікторія Бекхем / Фото: Getty Images

На милицях вона ходить від лютого і навіть з'явилася в них під час презентації своєї колекції eady-to-wear осінь-зима 2024-2025 на Тижні моди – вона так вийшла до гостей заходу наприкінці шоу.

Вікторія Бекхем на показі своєї колекції у Парижі / Фото: Getty Images

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